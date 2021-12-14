Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.