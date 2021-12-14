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Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...
Daha önce dünya çapındaki bir çok olayı önceden bildiği iddia edilen Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı kehanetler ortaya çıktı. Söz konusu kehanetler zaten doğal afetler ve koronavirüs salgını ile savaşan dünya için pek de iç açıcı değil...
11 Eylül terör saldırıları, Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngörüleri ortaya çıktı.
Yaptığı kehanetlerden geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan Baba Vanga 2022 yılı için çok iç açıcı bir tablo çizmedi. İşte ünlü kahinin önümüzdeki yıl gerçekleşeceğini öngördüğü 6 korkunç olay...(Fotoğraf: Wikipedia)
Ünlü kahin daha önce de 200 binden fazla insanın öldüğü 2004 tsunamisini öngörmüş ve büyük bir dalganın kıyıları kaplayacağını ve insanları yok edeceğini söylemişti.
3- BİR KRİZ DE İÇME SUYUNDA
Bir diğer kehanete göre 20222 yılında dünya üzerinde birçok şehir içme suyu kıtlığı yaşayabilir. Nüfus artışı ve nehirlerin kirlenmesi, çoğumuzun su kıtlığı yaşamasına neden olacak. Birçok devlet yeni kaynaklar bulmak için çözüm arayışına girecek.
5-ÇEKİRGE SALDIRISI VE SONRA KITLIK
Baba Vanga 2022 yılı içerisinde dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'da sıcaklığın 50 dereceye çıkacağını, çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceğini ön görüyor. Peş peşe yaşanan felaketlerden sonra Hindistan'da büyük bir kıtlık bekleniyor.
6-SANAL HAYAT KONTROLÜ ELE ALIYOR
Bulgar kahinin "İnsanların bedenleri dik olmayacak kamburları çıkacak” sözünü inceleyen uzmanlar bunun gün geçtikçe artan teknoloji bağımlılığı ile alakalı olduğunu iddia ediyor.Kehanete göre 2022 yılında birçok insan teknoloji sarmalı içerisine girecek ve sanal hayatla gerçek hayat birbirine karışacak.
BABA VANGA KİMDİR?
Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde dünyaya geldi. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanıydı. Kendisinin, paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir.
Vanga çocukluk döneminde kahverengi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir çocuktu. Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu. Küçükken arkadaşlarıyla "iyileştirme" oyunları oynadığı söylenir.Babası daha sonra başka bir kadınla evlendi ve Vanga bir üvey anneye sahip oldu.(Fotoğraf: Pinterest)
Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.
1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onu çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.
Dünya Savaşı sırasında, Vanga'nın paranormal yetenekleri daha fazla dikkat çekti. İnsanlar yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çarı III. Boris'te kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi.