Baba olunca çok şey değişti!

ebebek’in her ay okuyucularıyla buluşturduğu Bebek dergisi, Babalar Günü vesilesiyle ünlü babaların kapısını çaldı. Ve onlara “Baba olmak sizi değiştirdi mi?”, “Çocuk sahibi olmak size neler kattı?” sorularını yöneltti. İşte ünlülerin yanıtları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Onlarsız eksik kalırmışız
Beyti Engin
Baba olmak elbette beni değiştirdi, hem de çok. Öncesinde mesleki sorumluluklar dışında çok sorumluluk almak istemeyen biriydim ama şimdi hayatta başka önceliklerim ve sorumluluklarım olduğunun farkındayım.Eşimin bu anlamda beni aydınlattığı çok nokta oldu. O çok araştıran bir anne, ebeveyn olmanın önemini ve bir insan yavrusu yetiştirmenin birçok inceliğini birlikte keşfediyoruz, bu çok keyifli.
2
Abone Ol
Babalık aslında çocuğun sizinle iletişim kurmaya başladığı zamanlardan sonra daha çok hissettiğiniz ve gün geçtikçe tadına doyamadığınız bir kavram.Çocuklarımın biri 4.5, diğeri 2.5 yaşında ve şu güne kadar her günüm var oldukları için şükrederek geçti. Onlarsız çok eksik kalırmışız, iyi ki varlar.
3
Abone Ol
Minik aşkım
Gökhan Mumcu
Küçük yaşlardan bu yana sorumluluklarımın farkında bir yaşantım oldu, erken yaşlarda babamı kaybettiğim için. Baba kavramı bizim için daha çok annenin hem anne hem de baba olduğu haliyle hayatımıza kazındı. Tabii ki babamdan miras kalan tüm ahlak ve doğruluk standartları hayatımın her anında bana yardımcı oldu. Annemiz bize hiç hissettirmemiş olsa da babanın bir çocuk için ne denli önemli olduğunu en çok bilenlerden biriyim. Bu yüzden özlemle beklediğim baba karakteri için kendimi uzun yıllar hazırladım. Gözle görülür bir değişim olmasa da duygusal olarak eşimden sonra minik bir aşk hayatıma dahil oldu.Eskiden fevri davranışlarım olabiliyordu, Mila ile bu huydan vazgeçtim. Baba olmak sevgi katsayımın daha da çoğalmasını, güzel enerjinin daha yoğunlaştığını hissetmemi sağladı.Onu izlemek, onunla konuşmak, oynamak, sorunları çözmek her şeyi yeniden keşfetmek... Yani var oluş sürecimizi yeniden keşfetmemi sağladı.
4
Abone Ol
Yaşamım değişti
Murat Evgin
Açıkçası baba olmak beni çok değiştirmedi. Baba olmadan önce de sorumluluk sahibi ve belli bir olgunluğu olan bir gençtim. Baba olduktan sonraki en büyük değişim böyle büyük bir sevginin var olabileceğini görmek oldu.Çocuk sahibi olmadan önce evli arkadaşlarımın çocuklarını eşlerinden daha büyük bir sevgiyle sevdiklerini görür, bunu onlarla konuşur ve tam olarak anlayamazdım. Oğlum olduktan sonra bu duyguyu daha iyi anladım ve hak verdim.Çocuk sahibi olmak ve çocuk büyütmek bambaşka bir duygu. Size ihtiyacı olan bir varlığa emek veriyorsunuz. Bence farkı burada. Baba olmak beni değil ama yaşamımı ve zaman çizelgemi değiştirdi. Şimdi hayattaki birçok planımda (kariyer ya da yaşam) oğluma göre değişiklikler yapıyorum. Her olayda onu da hesaba katarak plan yapıyoruz.Eskisi kadar kendinizle dolu ve kendinizle ilgili olmuyorsunuz. Egomuz açısından ve ayaklarınızın yere sağlam basması açısından da faydalı olduğunu düşünüyorum.
5
Abone Ol
Çok tiplemeli baba
Yavuz Seçkin
Baba olmak beni değiştirdi diyemem. Benim zaten içimde büyütemediğim afacan ve muzip bir çocuk vardı. Mila için, yeri geldiğinde bir oyun abisi, yeri geldiğinde masalcı baba veya bir oyun arkadaşı olan bir baba oluyorum. Ne de olsa çok tiplemeli bir babayım, değiştirsin değiştirsin kullansın.Baba olduktan sonra daha duygusallaştım sanırım. Korumacı oldum. Öncesinde hep kendi geleceğimizi düşünürken, şimdi onları düşünmekten kendimizi unuttuk. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak ve sağlıklı büyütmek en büyük dileğimiz.Baba olunca kendime ve sağlığıma daha dikkat etmeye başladım diyebilirim. Çocuklarımın büyürken her anlarında yanlarında olmak istiyorum. İhtiyaç duyduklarında hep yanlarında olmalıyım. Özellikle koronavirüs nedeniyle evde kapalı kaldığımız günlerde, kızım Mila’ya daha çok zaman ayırabilmenin keyfini yaşıyorum. Bazen keşke hiç büyümeseler diyoruz eşim Dicle ile.
6
Abone Ol
Teşekkür ederim kızım
Yetkin Dikinciler
Baba olmak insanı değiştirmez mi? Ama insan, artık değiştiğini hissettiği için baba olmak istiyor galiba...Bizim annelerimiz, babalarımız, yaşarken bizim yanımızda oluyorlar, bu dünyadan giderken de bize kendilerini bırakıyorlar. Tabii döngünün bir parçası olduğunu daha çok hissediyor insan geçen zamanla, uygarlığın parçası olmaktan çok, tabiatın parçası olmanın kıymetini anlıyor. Dışarıdaki seslerden çok, içindeki sese kulak veriyor.Benim kızım, içimden gelen ses. Ve evet, çok şey değişti. Karmaşık gibi görünen hayat, sadeleşti, böylelikle güzelleşti. Anne ve babaların giderken bıraktığı, unutmaya başladığımız hazineyi gelir gelmez hatırlattı. Yaşamayı...Bundan sonraki vazifem, kızımı, yaşamayı hatırlamasına gerek kalmadan büyütmek. Olduğu gibi, olmak istediği gibi. Yani tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu gibi. Adil, vicdanlı, tabii.Mutlu bir evlat, mutlu bir dünya, mutlu bir insanlık demek benim için. Teşekkür ederim kızım, içimdeki sesi bana duyurduğun için.
7
Abone Ol
Beraber büyüyoruz
Gökhan Türkmen
Ben çok hazırdım baba olmaya. Hayatımın bir yerinde, bu heyecanın beni bulacağını ve bulduğumda çok mutlu olacağımı biliyordum. Niloş (büyük kızım) ilk doğduğunda ve sonrasında, Leyloş (küçük kızım) ailemize dâhil olduğunda her şeyin hem bu kadar eğlenceli hem de bu kadar karmaşık olacağını tahmin etmemiştim elbette. Devamlı bir tansiyon ve aktivite var evde.Bense bazen bakıp bakıp dalıyorum kızlarıma. Soracakları soruları düşünüyorum, yanıtlar arıyorum. Hayatın onları karşı karşıya bırakacağı virajları nasıl alırlar, ben neresinde olurum onu düşünüyorum.Genel olarak sakin biriyim, yüksek tepkilerim, yüksek heyecanlarım varsa da gösteremem. Bu da beni soğukkanlı gösteriyor. Baba olmadan önce bu çok işime yaramıyordu. Şimdi daha rahat yönlendirebiliyorum durumlara tepkimi. Sizinle büyüyen arkadaşlarınızın olması, baba olmanın en güzel yanı.
8
Abone Ol
Daha sabırlı daha anlayışlı daha kontrollü
Murat Akkoyunlu
Baba olmak tabii birtakım değişikliklere sebep oluyor ve her geçen gün daha da farklı yanlarını keşfediyorsun. Sürekli bir öğrenme durumuna geçiyorsun, çünkü annelik Allah tarafından bahşedilen bir duygu ama babalık öğrenilen bir olgu.Baba olmak beni daha sabırlı (olabildiğince ama yine de zorlanıyorum), daha anlayışlı ve daha kontrollü olmaya doğru yönlendiriyor, becerebildiğim kadarıyla.Mira haziran ayında 6 yaşına girdi ve Allah kısmet ederse daha önümüzde uzun bir babalık serüveni var. Bakalım neler olacak. O anlar için hazırlık yapmaktayız.