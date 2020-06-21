Baba olunca çok şey değişti!

Minik aşkım Gökhan Mumcu



Küçük yaşlardan bu yana sorumluluklarımın farkında bir yaşantım oldu, erken yaşlarda babamı kaybettiğim için. Baba kavramı bizim için daha çok annenin hem anne hem de baba olduğu haliyle hayatımıza kazındı. Tabii ki babamdan miras kalan tüm ahlak ve doğruluk standartları hayatımın her anında bana yardımcı oldu. Annemiz bize hiç hissettirmemiş olsa da babanın bir çocuk için ne denli önemli olduğunu en çok bilenlerden biriyim. Bu yüzden özlemle beklediğim baba karakteri için kendimi uzun yıllar hazırladım. Gözle görülür bir değişim olmasa da duygusal olarak eşimden sonra minik bir aşk hayatıma dahil oldu.Eskiden fevri davranışlarım olabiliyordu, Mila ile bu huydan vazgeçtim. Baba olmak sevgi katsayımın daha da çoğalmasını, güzel enerjinin daha yoğunlaştığını hissetmemi sağladı.Onu izlemek, onunla konuşmak, oynamak, sorunları çözmek her şeyi yeniden keşfetmek... Yani var oluş sürecimizi yeniden keşfetmemi sağladı.