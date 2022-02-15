Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? Özge Yağız’ın oynadığı diziler

Özge Yağız’ın kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Özge Yağız, Büşra Kalkan (Saruhanlı) karakterini canlandırıyor. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız daha sonra birçok farklı dizide de rol aldı.