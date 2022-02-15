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Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? Özge Yağız’ın oynadığı diziler

#Özge Yağız#Baba Dizisi#Baba Dizisi Büşra

Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Özge Yağız dizide Büşra karakterine hayat veriyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi bu akşam yayınlanacak. Saruhanlı ailesinden biri olan Özge Yağız’ın hayatı araştırılıyor. Peki, Özge Yağız kimdir, kaç yaşında?

1/3Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız kimdir, kaç yaşında Özge Yağız’ın oynadığı diziler

Özge Yağız’ın kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Özge Yağız, Büşra Kalkan (Saruhanlı) karakterini canlandırıyor. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız daha sonra birçok farklı dizide de rol aldı.

2/3ÖZGE YAĞIZ KİMDİR

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Kanal 7 ekranlarında günlük dizi Yemin’de Reyhan karakterine hayat verdi.

3/3Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız kimdir, kaç yaşında Özge Yağız’ın oynadığı diziler

Sol Yanım dizisinde Serra karakterini canlandırdı.

 

 

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#Özge Yağız#Baba Dizisi#Baba Dizisi Büşra