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Baba dizisindeki İlhan kimdir, kaç yaşında? Hakan Kurtaş, Baba dizisi oyuncuları arasında

#Hakan Kurtaş#Baba Dizisi#Baba Dizisi İlhan

Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Hakan Kurtaş, İlhan Karaçam karakterine hayat veriyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Baba bu akşam ekrana gelecek. En son Mucizeler Doktor dizisinde rol alan Hakan Kurtaş merak ediliyor. Peki, Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında?

1/3Baba dizisindeki İlhan kimdir, kaç yaşında Hakan Kurtaş, Baba dizisi oyuncuları arasında

Hakan Kurtaş’ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Baba dizisinde yer alan Hakan Kurtaş İlhan karakterini canlandırıyor. 1988 doğumlu olan Hakan Kurtaş’ın daha önce oynadığı diziler arasında Çarpışma, Mucize Doktor, Dolunay, Bir Çocuk Sevdim de yer alıyor.

2/3HAKAN KURTAŞ KİMDİR

HAKAN KURTAŞ KİMDİR?

Hakan Kurtaş, 7 Eylül 1988, İzmir doğumludur. Lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Tiyatro'ya ortaokulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, lise döneminde bu işi yapmaya devam etti. 2010 yılında DOT Tiyatrosu'nun Punk Rock oyununda yer aldı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol da oynadı. Karikatürler çizdi, müzikle uğraştı. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayımlanmıştır.

3/3Baba dizisindeki İlhan kimdir, kaç yaşında Hakan Kurtaş, Baba dizisi oyuncuları arasında

2013 yılında arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cem Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurdular. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor.

Şimdiye dek 16 Film ve dizide rol alan Hakan Kurtaş, 2018’de Show Tv ekranlarına gelen Çarpışma adlı dizide Demir karakterini canlandırdı. Mucize Doktor dizisinde Doruk karakterine hayat verdi.

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#Hakan Kurtaş#Baba Dizisi#Baba Dizisi İlhan