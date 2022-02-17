Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Baba dizisi oyuncuları ile dikkat çekti

Baba dizisinin yeni bölümünün ne zaman, hangi gün ekrana geleceği merak ediliyor. Dizinin ilk bölümünde Ödemiş’te yaşayan Saruhanlı ailesinin hayatı, bir uçak kazasının ardından kendilerine hiç beklemedikleri bir mirasın kalmasıyla tamamen değişti. Ailenin hapisteki oğlu Kadir Saruhanlı ise tahliye olup geri döndüğünde boş bir evle karşılaştı.