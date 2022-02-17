Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Baba dizisi oyuncuları ile dikkat çekti

Baba dizisinin yeni bölümünün ne zaman, hangi gün ekrana geleceği merak ediliyor. Dizinin ilk bölümünde Ödemiş’te yaşayan Saruhanlı ailesinin hayatı, bir uçak kazasının ardından kendilerine hiç beklemedikleri bir mirasın kalmasıyla tamamen değişti. Ailenin hapisteki oğlu Kadir Saruhanlı ise tahliye olup geri döndüğünde boş bir evle karşılaştı.
Baba dizisi her hafta salı akşamları saat 20:00’de yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak.
Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.Haluk Bilginer- Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)
Taner Rumeli – Servet Saruhanlı
Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı
Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı