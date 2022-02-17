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Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Baba dizisi oyuncuları ile dikkat çekti

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Baba dizisi izleyicileri yeni bölümü beklemeye başladılar. Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi bu hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Dizinin bu akşam tekrarı yayınlanacak. Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel gibi isimler yer alıyor. Peki, Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte detaylar

1/4Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün Baba dizisi oyuncuları ile dikkat çekti

Baba dizisinin yeni bölümünün ne zaman, hangi gün ekrana geleceği merak ediliyor. Dizinin ilk bölümünde Ödemiş’te yaşayan Saruhanlı ailesinin hayatı, bir uçak kazasının ardından kendilerine hiç beklemedikleri bir mirasın kalmasıyla tamamen değişti. Ailenin hapisteki oğlu Kadir Saruhanlı ise tahliye olup geri döndüğünde boş bir evle karşılaştı.

2/4BABA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

BABA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baba dizisi her hafta salı akşamları saat 20:00’de yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak.

3/4BABA DİZİSİ OYUNCULARI

BABA DİZİSİ OYUNCULARI

Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.Haluk Bilginer- Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı

4/4Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün Baba dizisi oyuncuları ile dikkat çekti

Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)

Taner Rumeli – Servet Saruhanlı

Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı

Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı

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