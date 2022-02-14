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Baba dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Baba dizisi oyuncuları ve konusu

#Baba Dizisi#Baba Oyuncuları#Baba Konusu

Baba dizisi oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlardan biri oldu. Baba dizisi ilk bölümü ile izleyiciye salı akşamı merhaba diyecek. Dizi 15 Şubat akşamı 1. Bölümü ile ekrana gelecek. Baba dizisi fragmanı izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Dizide Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile olan Saruhanlı ailesinin başına gelenler anlatılacak. Peki, Baba dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

1/5Baba dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Baba dizisi oyuncuları ve konusu

Baba dizisi oyuncuları ile ilgili araştırmalar başladı. Baba dizisinin konusu ve oyuncu kadrosundaki isimlerin hangi karakterleri canlandırdığı merak ediliyor. Dizi, Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alacak. Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan usta isim Haluk Bilginer, ailenin reis Emir Saruhanlı karakterine hayat verecek. Sevilen isim Tolga Sarıtaş ise Kadir Saruhanlı’yı canlandıracak.

2/5BABA DİZİSİNİN KONUSU

BABA DİZİSİNİN KONUSU

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

3/5BABA DİZİSİ OYUNCULARI

BABA DİZİSİ OYUNCULARI

Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.Haluk Bilginer- Emir Saruhanlı

Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)

Taner Rumeli – Servet Saruhanlı

4/5Baba dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Baba dizisi oyuncuları ve konusu

Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı

Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı

5/5Baba dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Baba dizisi oyuncuları ve konusu

Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam

 

 

 

 

 

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