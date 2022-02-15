Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisinin çekildiği Reşat Paşa Konağı nerede? Çekim yerleri merak konusu oldu

Baba dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleşmektedir. Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde çekilen Baba dizisinin fragmanında yer alan konak ise Reşat Paşa Konağı’dır.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Reşat Paşa Konağı, Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da bilinir. Konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmış, 14 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Ahmet Reşat Paşa II.Abdülhamit döneminde Batı’da eğitimini tamamlamış ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olup, haremlik bölümü restaurant olarak kullanılmaktadır.
Reşat Paşa Konağı Baba dizisiyle gündeme geldi. Dizi, Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu aalan diziside usta isim Haluk Bilginer, ailenin reis Emir Saruhanlı karakterine hayat verecek.