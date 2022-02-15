Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisinin çekildiği Reşat Paşa Konağı nerede? Çekim yerleri merak konusu oldu

Reşat Paşa Konağı nerede?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Reşat Paşa Konağı, Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da bilinir. Konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmış, 14 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Ahmet Reşat Paşa II.Abdülhamit döneminde Batı’da eğitimini tamamlamış ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olup, haremlik bölümü restaurant olarak kullanılmaktadır.