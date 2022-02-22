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Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisinin çekildiği köşk (Reşat Paşa Köşkü) merak konusu oldu

#Baba Dizisi#Reşat Paşa Konağı#Reşat Paşa Konağı Nerede

Reşat Paşa Köşkü'nün konumu ve tarihi Baba dizisiyle gündeme geldi. Dizi, Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan dizide usta isim Haluk Bilginer, ailenin reis Emir Saruhanlı karakterine hayat veriyor. Peki, Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisinin çekildiği Reşat Paşa Köşkü hangi ilçede?

1/3Baba dizisi nerede çekiliyor Baba dizisinin çekildiği köşk (Reşat Paşa Köşkü) merak konusu oldu

Baba dizisinin oyuncuları, konusu ve çekim yerleriyle adından söz ettirdi. Salı akşamları dizi severlerle buluşan Baba dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleşmektedir. Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde çekilen Baba dizisinin fragmanında yer alan Reşat Paşa Konağı Kadıköy ilçesinde yer alıyor.

2/3Ahmet Reşat Paşa Köşkü nerede

Ahmet Reşat Paşa Köşkü nerede?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Reşat Paşa Konağı, Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da bilinir. Konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmış, 14 yıl sonra tamamlanabilmiştir.

3/3Baba dizisi nerede çekiliyor Baba dizisinin çekildiği köşk (Reşat Paşa Köşkü) merak konusu oldu

Ahmet Reşat Paşa II.Abdülhamit döneminde Batı’da eğitimini tamamlamış ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olup, haremlik bölümü restaurant olarak kullanılmaktadır.

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#Baba Dizisi#Reşat Paşa Konağı#Reşat Paşa Konağı Nerede