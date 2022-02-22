Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisinin çekildiği köşk (Reşat Paşa Köşkü) merak konusu oldu

Baba dizisinin oyuncuları, konusu ve çekim yerleriyle adından söz ettirdi. Salı akşamları dizi severlerle buluşan Baba dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleşmektedir. Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde çekilen Baba dizisinin fragmanında yer alan Reşat Paşa Konağı Kadıköy ilçesinde yer alıyor.