Baba dizisi ne zaman başlıyor? İşte Haluk Bilginer'in de başrolde yer aldığı Baba dizisinin oyuncu kadrosu

Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer’i bir araya getiren Baba dizisi yayın tarihi henüz belli olmadı. Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleminin Çağrı Bayrak'ın rejisiyle buluşacağı Ay Yapım imzalı dizi çok yakında başlayacak.