Baba dizisi ne zaman başlıyor? İşte Haluk Bilginer'in de başrolde yer aldığı Baba dizisinin oyuncu kadrosu

Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Haluk Bilginer, Baba dizisiyle ekranlara dönüyor. Baba dizisinde, Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş bir baba-oğul olarak izleyici karşısına çıkacaklar.
Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer’i bir araya getiren Baba dizisi yayın tarihi henüz belli olmadı. Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleminin Çağrı Bayrak'ın rejisiyle buluşacağı Ay Yapım imzalı dizi çok yakında başlayacak.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan
Bihter Dinçel - Münevver Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika
Özge Özacar - Cansu
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Nihan Okutucu -
Cem Uslu -
Tolga Sala -
Ahmet Şenkaya -