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Baba dizisi ne zaman başlıyor? İşte Haluk Bilginer'in de başrolde yer aldığı Baba dizisinin oyuncu kadrosu

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Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ı bir araya getiren Baba dizisi fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak. Peki, Baba dizisi ne zaman başlıyor? İşte Haluk Bilginer'in de başrolde yer aldığı Baba dizisinin oyuncu kadrosu

1/3Baba dizisi ne zaman başlıyor İşte Haluk Bilginerin de başrolde yer aldığı Baba dizisinin oyuncu kadrosu

Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Haluk Bilginer, Baba dizisiyle ekranlara dönüyor. Baba dizisinde, Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş bir baba-oğul olarak izleyici karşısına çıkacaklar.

2/3Baba dizisi ne zaman başlıyor İşte Haluk Bilginerin de başrolde yer aldığı Baba dizisinin oyuncu kadrosu

Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer’i bir araya getiren Baba dizisi yayın tarihi henüz belli olmadı. Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleminin Çağrı Bayrak'ın rejisiyle buluşacağı Ay Yapım imzalı dizi çok yakında başlayacak.

3/3BABA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

BABA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan

Bihter Dinçel - Münevver Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika

Özge Özacar - Cansu

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Nihan Okutucu -

Cem Uslu -

Tolga Sala -

Ahmet Şenkaya -

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