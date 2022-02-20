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Baba dizisi hangi günler yayınlanıyor, oyuncuları kimler? İşte Baba dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

#Baba#Baba Oyuncuları#Baba Konusu

Baba dizisinin oyuncuları dizi severler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile son yılların başarılı, genç oyuncusu Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ her Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alıyor. Peki, Baba dizisi hangi günler yayınlanıyor, oyuncuları kimler? İşte Baba dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

1/4Baba dizisi hangi günler yayınlanıyor, oyuncuları kimler İşte Baba dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile son yılların başarılı, genç oyuncusu Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ her Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak. Şimdiden heyecanla beklenen diziden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Saruhanlı ailesinin reisi Emin ile hapisten çıkan oğlu Kadir’in aile kavramı üstüne yaşadığı çatışmanın ipuçları yer alıyor.

2/4BABA DİZİSİ OYUNCULARI

BABA DİZİSİ OYUNCULARI

Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.Haluk Bilginer- Emin Saruhanlı

3/4BABA KONUSU

BABA KONUSU

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

4/4BABA 1. BÖLÜMDE NELER OLDU

BABA 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

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#Baba#Baba Oyuncuları#Baba Konusu