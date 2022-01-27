BA.2 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? BA.2 virüsü nerelerde görüldü? BA.2 ile ilgili merak edilenler

BA.2 belirtileri neleri sorusu son günlerde gündemde yer almaya başladı. Gizli Omicron’ varyantı olarak adlandırılan BA.2 varyantının nerede ilk olarak ortaya çıktığı bilinmezken 40 ülkede görüldüğü bildirildi. Daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron'un alt varyantı BA.2'nin çok daha hızlı bulaşma veya bağışıklıktan daha fazla kaçma yeteneğine sahip olabileceği öne sürüldü. BA.2 belirtileri hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.
Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili çok konuşulacak iddia öne sürüldü. BA.2'nın Omicron'un alt varyantı olduğu ortaya çıktı. DSÖ, BA.2 ve BA.3'ü Omicron'un yeni alt varyantları olarak kaydetti. BA.2'nin ilk olarak nerede ortaya çıktığı bilinmiyor.
BA.2'nin çok daha hızlı bulaşma veya bağışıklıktan daha fazla kaçma yeteneğine sahip olabileceği iddia edildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'da (UKHSA) epidemiyolog olan Meaghan Kall, 'Evet, BA.2 Birleşik Krallık'ta artıyor' dedi ve sözlerine şöyle devam etti;
'Küçük bir büyüme avantajı olabilir, ancak Omicron'dan anlamlı bir şekilde farklı olabileceğine dair henüz hiçbir kanıt yok.'
Danimarka'daki Omicron vakalarının neredeyse yarısının BA.2 olduğunu belirten Ding, 'BA.2'nin Omicron'un (BA.1) yerini alması gerçekten kötü bir işarettir' demişti.
Ancak Delta'nın 200'den fazla alt varyanta neden olduğunu anımsatan bilim insanları Omicron'da yaşanan bu durumun son derece normal olduğunun altını çiziyor.