BA.2 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? BA.2 virüsü nerelerde görüldü? BA.2 ile ilgili merak edilenler

BA.2 NEDİR?

Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili çok konuşulacak iddia öne sürüldü. BA.2'nın Omicron'un alt varyantı olduğu ortaya çıktı. DSÖ, BA.2 ve BA.3'ü Omicron'un yeni alt varyantları olarak kaydetti. BA.2'nin ilk olarak nerede ortaya çıktığı bilinmiyor.



BA.2'nin çok daha hızlı bulaşma veya bağışıklıktan daha fazla kaçma yeteneğine sahip olabileceği iddia edildi.