B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 nelerde var?
B12 vitamini vücut içerisinde pek çok noktada dengeleyici özellikler taşıması nedeniyle eksikliği en çok hissedilen vitamin türü olarak öne çıkmaktadır. Sağlıklı bir insanın karaciğerinde en az 2 mg ve tüm vücudunda toplam 4 mg kadar depolanan B12 vitamini, enerji üretiminden kan hücresi yapımına, sinir dokusunun sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar pek çok noktada önemi ile öne çıkmaktadır. Peki, B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
B12 vitamini içeren besinleri tüketmemek ya da az tüketmek dolayısıyla ortaya çıkan B12 eksikliği, bazı takviyelerle normale döndürülebilmektedir. Ancak doğal yollardan B12 vitamini eksikliğine çözüm bulmak da mümkündür. Peki, B12 nelerde var? B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik'in konuyla ilgili verdiği önemli bilgiler
B12 vitamini nedir, ne işe yarar?
Vücutta birçok görev üstlenen B12 vitamini suda çözülebilen ve vücut tarafından üretilmediği için mutlaka dışarıdan alınması gereken bir vitamindir. Sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır.
B 12 vitamini;
- Enerji üretimi,
- Kırmızı kan hücresi yapımı,
- Sinir sistemi ve beyin fonksiyonları,
- Sinir dokusunun sağlığı,
- DNA sentezi,
- Çinko ve magnezyum gibi minerallerin fonksiyonları için çok önemlidir.
B12 vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir?
B12 vitamini vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan temin edilir. Ancak besinler aracılığıyla yeterli oranda B12 vitamini alınmadığında veya alınan vitaminin emilmemesi durumunda bazı şikayetler meydana gelir. En başta kan hücrelerinin üretimi yavaşlar üstelik üretilen hücrelerin kalitesi düşmeye başlar.
Diğer şikayetler ise şu şekildedir;
- Baş dönmesi,
- Mide bulantısı,
- Baş ağrısı,
- Yorgunluk ve halsizlik,
- Konsantrasyon eksikliği,
- Denge sorunları, yürümede zorlanma,
- El ve ayaklarda uyuşma,
- Kalpte çarpıntı,
- Dilde şişme,
- Depresyonlu ruh hali,
- Halüsinasyonlar,
- Hafıza zayıflığıdır.
B12 vitamini neden gelişir?
Vücutta B12 vitamin eksikliğinin görülme sebeplerinin başında yetersiz beslenme gelir. Eğer ki, B12 yönünden zengin besinler yeteri kadar tüketilmezse özellikle de et ve süt ürünleri kişide B12 eksikliği görülebilir. Bu noktada vejetaryenlerde ve vegan kişilerde B12 vitamini eksikliğinin görülme sebebi de et ve süt ürünlerinin tüketilmemesidir. Diğer sebepler ise;
- Çölyak hastalığı,
- Mide iltihabı,
- Metabolik sendrom,
- Pankreas yetmezliği,
- Bazı bağırsak hastalıkları,
- Zararlı bağırsak bakterilerinin artışı,
- 50 yaş üzerinde olmak,
- Diyabet hastası olmak,
- Çok fazla alkol tüketmektir.