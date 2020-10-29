B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 nelerde var?

B12 hangi besinlerde yer alır? Daha öncede belirtildiği üzere B12 vitamini, vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınmalıdır. Dolayısıyla beslenme çok önemlidir. B12 vitamini yönünden zengin besinler ise şu şekilde özetlenebilir;



Sebzeler: Mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye, taze fasulye, maydanoz.



Deniz ürünleri: İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları, ton balığı, uskumru, somon, ringa balığı, alabalık, karides, yengeç, sardalye.



Et ve süt ürünleri: Kırmızı et, süt, yoğurt, yumurta, peynir çeşitleri, karaciğer ve dalak gibi sakatatlar.



B12 vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir?



Öncelikle eksikliğin tespiti için kan testi yapılır. Eksiklik söz konusu ise hangi sebeple bu eksikliğin ortaya çıktığı tespit edilir. Eğer beslenmeye bağlı (diyet yapanlar, veganlar) olarak gelişen bir durum söz konusu ise B12 vitamin hapı veya dilaltı tabletleri verilebilir. Ancak eksikliğin sebebi emilim yetersizliği ise bu noktada verilen ilaçlar bir işe yaramayacağı için iğne takviyesine başvurulur ve eksiklik giderilene kadar tedaviye devam edilir.