'B ve C planlarımız var' dedi ve ekledi: Derin bir oh çekeceğiz
Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre 28 milyon 10 bini aştı. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit koronavirüs salgınında gelinen son durum hakkında konuştu. Prof. Dr. Yiyit, 'Günde 3 bin randevu hazırlamış durumdayız. Ama talep olduğunda 2-3 kat çıkarabiliriz. Randevu doluluk oranına göre esneme alanlarımız, B ve C planlarımız var.' şeklinde konuştu.
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Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre salgında 24 saatte, 7 bin 839 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 197 kişi ise hayatını kaybetti.
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'YAZA DAHA GÜVENLİ GİRMİŞ OLACAĞIZ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama hakkında Hürriyet'e yaptığı açıklamada, '30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech’in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız.' ifadelerini kullanmıştı.
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Bakan Koca ayrıca, “Aşının yaygın olarak yapılmasıyla birlikte artık kapanmadan ziyade kişisel korunmanın esas olduğu bir sürece geçeceğiz. Kişisel kontroller olacak. Kişisel koruyucu tedbirleri arttıracağız. Yasaklamaları ise azaltacağız.” dedi.
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Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit aşılamada gelinen son durum hakkında detayları paylaştı. Prof. Dr. Yiyit'in açıklamaları şu şekilde: Covid süreci sağlık altyapısı açısından en hazır ülke olduğumuzu gösterdi aslında. Bunu aslında aşıda da gösterdik. İlk olarak sağlık çalışanlarında başladık ve 1-2 günde 1 milyon 200 bin kişiyi aşıladık.
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Hedefimiz toplumda çok büyük bir bağışıklılığı sağlamak. Pandemiyi böyle kontrol altına alabileceğimizi biliyoruz. Haziran’da büyük bir aşı tedariki olacak. Burada en büyük kazanımımız aşı temini olacak. Sağlık alt yapısı olarak çok hazırlıklı olduğumuzu çocuk aşılarından biliyoruz.
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Aşılama takip sistemiyle çok iyi bir altyapımız var. Hastane olarak da biz bu aşıya maksimum desteği vereceğimizi ifade ettik.
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HAZİRAN HEDEFİNİ AÇIKLADI
Sadece İstanbul’da şu an aşı için hazırladığımız kapasitenin 5’te birini kullanıyoruz. Eğer aşı tedariki artarsa biz bunun çok çok üstüne çıkarız. Haziran ayında hedefimiz 20 yaşına kadar herkesi aşılamak. Eğer bunu yaparsak zaten güzel bir yaz bizi bekliyor.
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TEDARİKTE BİR SORUNUMUZ YOK
Şu an dünyada kendi aşısı olduğu halde bizim kadar aşı yapamayan ülkeler var. Bizim bir avantajımız var, biz ciddi hazırlıklı sağlık altyapımızla bu sürece giriyoruz. Aşı tedarikinde sıkıntımız yok görünüyor.
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'B VE C PLANLARIMIZ VAR'
Sadece bu hastaneden örnek vereyim… Günde 3 bin randevu hazırlamış durumdayız. Ama talep olduğunda 2-3 kat çıkarabiliriz. Randevu doluluk oranına göre esneme alanlarımız, B ve C planlarımız var. Halihazırda bunlar çalışılmış durumda.
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'DERİN BİR OH ÇEKECEĞİZ'
Biz aşılama anlamında en az stresli ülkeyiz gibi görünüyor. Haziran ayında derin bir oh çekeceğiz gibi görünüyor. Haziran’da günlük 1 milyon doz artacağını görüyoruz.Bunu çok daha üzerine çıkacağını düşünüyoruz.
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Hedefimiz ilave 20 yaşa kadar herkesin ilk dozunu yapmak. Katlanarak büyüdüğünü göreceğiz. Belki de bu yükseliş trendini hayranlıkla izleyeceğiz. Haziran ayı sağlıkçılar için biraz şenlik gibi geçecek. Biz hasta olanları tedavi etmek için yetiştirildik, böylece insanların hasta olmamasına hizmet edeceğiz. O günleri biz sabırsızlıkla bekliyoruz.
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Vatandaşın uyumu bu süreci belirleyecek. İnsanlar aşı olursa bu durum böyle olacak. Lütfen vakti geldiğinde aşı randevularını alsınlar. Onlar için hazırlık yapmış olacağız.
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'ŞÜPHEYE YER YOK'
Aşının koruyuculuğı konusunda şüpheye hiç yer verilmemesi gerekiyor. Ülkeler verilerini yayınlamaya başladı. Ölüm ve vaka sayılarının düştüğünü gördük. Ülkemizde de çok iyi veriler var. Aşılı sağlık çalışanları ile ilgili bu dönemde kötü haberler okumadık. Aşının etkisini gördük ve buna hepimiz şahidiz.