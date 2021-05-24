'B ve C planlarımız var' dedi ve ekledi: Derin bir oh çekeceğiz

HAZİRAN HEDEFİNİ AÇIKLADI Sadece İstanbul’da şu an aşı için hazırladığımız kapasitenin 5’te birini kullanıyoruz. Eğer aşı tedariki artarsa biz bunun çok çok üstüne çıkarız. Haziran ayında hedefimiz 20 yaşına kadar herkesi aşılamak. Eğer bunu yaparsak zaten güzel bir yaz bizi bekliyor.