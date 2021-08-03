Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan' kimdir, nereli, mesleği ne? İnşaat Mühendisleri Odası'ndan açıklama
Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nu canice katleden Mustafa Murat Ayhan'ı konuşuyor. Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, evinde Azra’ya tecavüz ettiğini, boğarak öldürdüğünü daha sonra banyoda kızı 5 parçaya ayırarak ormana gömdüğünü itiraf etti. Peki, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan' kimdir, nereli, mesleği ne?
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Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Murat Ayhan çevresinde saygın bir işadamı olarak biliniyor. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi’nin Yönetim Kurulu’nda sayman olarak da görev yapan Ayhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun.
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İnşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Ayhan, yakınları tarafından çok nazik ancak bir o kadar da içine kapanık biri olarak tanınıyor.
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İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Konuştu
Ayhan’la 4 dönem görev yapan İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, “Hâlâ şoktayız. Mustafa Bey son derece naif bir insan. Şu ana kadar hiçbir şekilde sinirlendiğine bile şahit olmadım. Ama yaptıkları hiçbir şekilde kabul edilemez. Üyelikten çıkarılması için süreci başlattık” diye konuştu.