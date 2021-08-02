Gündem Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 20:34 | 02 Ağustos 2021 - 20:34

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Katili Mustafa Murat Ayhan kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu! İşte son dakika gelişmeler

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayetinden son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırıp ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan'ın (48) ifadesi ortaya çıktı. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle taşıdığı ormanda gömen kişinin kimliği kısa sürede ortaya çıktı. Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü tespit edildi. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden Mustafa Murat Ayhan'ın " Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" sözleri kan dondurdu.