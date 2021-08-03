MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAzra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin ayrıntıları: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan kimdir, mesleği ne?
GeriGündem Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin ayrıntıları: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan kimdir, mesleği ne?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 03 Ağustos 2021 - 09:05 | 

Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin ayrıntıları: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan kimdir, mesleği ne?

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, Antalya Kepez'de bir ormanlık alanda ölü bulundu. Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırıp ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan cezaevine gönderildi. Peki, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan kimdir, mesleği ne?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Antalya'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) ölü bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle ormana gömen emlakçı gözaltına alındı.

2

Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyordu. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri inceliyordu.

3

Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden M. M. A.'nın ‘Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.

4Azra Gülendam Haytaoğlu 28 Temmuzdan bu yana aranıyordu

Azra Gülendam Haytaoğlu 28 Temmuz'dan bu yana aranıyordu

Antalya’da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu’nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıktığını ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında genç kız, ablasına, “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. 5 gündür sırra kadem basan Haytaoğlu'nun cesedi bulundu.

5Mustafa Murat Ayhan kimdir

Mustafa Murat Ayhan kimdir?

Mustafa Murat Ayhan 1973 Isparta doğumlu. Süleyman Demirel Üniversitesi mezun olan Ayhan, Anadolu Üniversitesi’nin işletme fakültesini tamamladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi