Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin ayrıntıları: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan kimdir, mesleği ne?
Antalya'da 28 Temmuz'dan beri haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, Antalya Kepez'de bir ormanlık alanda ölü bulundu. Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırıp ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan cezaevine gönderildi. Peki, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan kimdir, mesleği ne?
Antalya'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) ölü bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle ormana gömen emlakçı gözaltına alındı.
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