Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz dizisi bu hafta neden yok? İşte Show TV yayın akışı

Aziz yeni bölüm ile ilgili araştırmalar başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Bu hafta 7 Ocak Show TV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Mekanik 2: Suikast yayınlanacak. Aziz dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise yayınlanan fragman ile belli oldu.