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Televizyon
Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 12:10 | 

Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz dizisi bu hafta neden yok? İşte Show TV yayın akışı

Aziz dizisinin bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. Cuma gününe az bir zaman kala Aziz dizisi izleyicileri yeni bölümü heyecanla araştırmaya başladılar. Oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Simay Barlas, Damla Sönmez, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Aziz bu hafta Show TV yayın akışında yer almıyor. Peki, Aziz yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok?

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Aziz yeni bölüm ile ilgili araştırmalar başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Bu hafta 7 Ocak Show TV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Mekanik 2: Suikast yayınlanacak. Aziz dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise yayınlanan fragman ile belli oldu.
2AZİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

AZİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aziz dizisinin yeni bölümü 14 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Dizi bu hafta Show TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Dizi bu hafta yılbaşı tatili nedeni ile yayınlanmayacak.
3SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber
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Mekanik 2: Suikast

22:00 Ödeşme Zamanı

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