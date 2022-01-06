Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz dizisi bu hafta neden yok? İşte Show TV yayın akışı
Aziz dizisinin bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. Cuma gününe az bir zaman kala Aziz dizisi izleyicileri yeni bölümü heyecanla araştırmaya başladılar. Oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Simay Barlas, Damla Sönmez, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Aziz bu hafta Show TV yayın akışında yer almıyor. Peki, Aziz yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok?
Aziz yeni bölüm ile ilgili araştırmalar başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Bu hafta 7 Ocak Show TV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Mekanik 2: Suikast yayınlanacak. Aziz dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise yayınlanan fragman ile belli oldu.