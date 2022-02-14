Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü'ne neden "Valentine's Day" deniyor? İşte Sevgililer Günü tarihi

En yaygın inanış Aziz Valentine'in Roma'da bir rahip olduğu ve 3. yüzyılda öldürüldüğü yönünde.



Ancak bu tarihe denk düşen iki başka Aziz Valentine daha var.



Biri Roma yakınlarında bugün Terni olarak anılan kentten bir papaz, diğeri ise Kuzey Afrikalı bir şehit.



Aziz Valentine'lar hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz için en çok Roma'daki rahip en fazla kabul edilen olarak karşımıza çıkıyor.