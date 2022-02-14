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Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü'ne neden "Valentine's Day" deniyor? İşte Sevgililer Günü tarihi

#Aziz Valentine#Aziz Valentine Kimndir#Valentine's Day

Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan Sevgililer Gün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir. 1 Peki, Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü'ne neden "Valentine's Day" deniyor? İşte Sevgililer Günü tarihi...

1/3Aziz Valentine kimdir Sevgililer Gününe neden Valentines Day deniyor İşte Sevgililer Günü tarihi

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

2/3Aziz Valentine kimdir Sevgililer Gününe neden Valentines Day deniyor İşte Sevgililer Günü tarihi

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir:

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 tarihinde Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

3/3Aziz Valentine kimdir Sevgililer Gününe neden Valentines Day deniyor İşte Sevgililer Günü tarihi

En yaygın inanış Aziz Valentine'in Roma'da bir rahip olduğu ve 3. yüzyılda öldürüldüğü yönünde.

Ancak bu tarihe denk düşen iki başka Aziz Valentine daha var.

Biri Roma yakınlarında bugün Terni olarak anılan kentten bir papaz, diğeri ise Kuzey Afrikalı bir şehit.

Aziz Valentine'lar hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz için en çok Roma'daki rahip en fazla kabul edilen olarak karşımıza çıkıyor.

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