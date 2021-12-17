Aziz dizisinde Mısır Prensesi Fevziye kimdir, kaç yaşında? Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani hakkında bilgiler
Aziz dizisinde prenses Fevziye merak edilen isimler arasında bulunuyor. Cuma akşamları ekrana gelen diziye bu akşam Mısır Prensesi Fevziye geliyor. Fevziye karakterine Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani hayat verecek. Peki, Iman Elbani kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler
Aziz dizisinde Mısır Prensesi Fevziye’ye Iman Elbani hayat verecek. Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye’de ilk kez kamera karşısına geçti. Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti 2016’da görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. İşte 1987 doğumlu Iman Elbani hakkında bilgiler
IMAN ELBANİ KİMDİR?
Aslen Faslı olan İmane Elbani 1987 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmesiyle gündeme geldi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, Londra’da eğitim aldı. Eğitimi boyuncu Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.Murat Yıldırımve İman Elbaniçifti 2016’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi