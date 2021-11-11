Aziz dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte Aziz oyuncuları ve konusu
Azizi dizisi ilk bölümü ile geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıktı. Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinin yeni bölümleri her hafta cuma akşamları saat 20:00’de ekrana gelecek. Dizide Aziz Payidar’ın başına gelenler anlatılıyor. Peki, Aziz dizisi oyuncuları arasında kimler var? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
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Aziz dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Yeni dizi Aziz’de diziye ismini veren Aziz karakterine Murat Yıldırım, Dilruba karakterine Damlan Sönmez, Efnan karakterine Simay Barlas, Delege Pierre’ye ise Fırat Tanış hayat veriyor.
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AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Aziz dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi isimler yer alıyor.
Murat Yıldırım- Aziz Payidar
Damla Sönmez – Dilruba
Simay Barlas – Efnan
Güven Murat Akpınar – Adem Payidar
Ahmet Mümtaz Taylan – Galip Payidar
Fırat Tanış – Delege Pierre
Eren Hacısalihoğlu – Kenan
Füsun Demirel – Nigar Payidar
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AZİZ DİZİSİ KONUSU
Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.
Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.