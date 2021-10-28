Aziz dizisi oyuncuları kimdir, ne zaman başlıyor? Aziz dizisi konusu
Aziz dizisi için geri sayım başladı. Yeni dizi Aziz Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizide Aziz Payidar karakterine en son Ramo dizisinde yer alan Murat Yıldırım hayat veriyor. Fransız delegesi Mösyö Pierre’yi ise Fırat Tanış canlandırıyor. Peki, Aziz dizisi oyuncuları kimdir, ne zaman başlıyor?
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Aziz dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Cuma akşamları ekrana gelecek olan Aziz dizisinin yayın tarihi netleşti. Aziz oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış gibi isimler yer alıyor.
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AZİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Aziz dizisi 5 Kasım Cuma saat 20:00’de izleyici karşısına çıkacak. Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.
Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.
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AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Aziz dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi isimler yer alıyor.