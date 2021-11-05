Aziz dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Aziz dizisi oyuncuları ve karakterleri
Aziz dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Aziz ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Her hafta cuma akşamları yayınlanacak, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu dizinin senaryosunu Eda Tezcan kaleme alıyor. Aziz oyuncuları arasında yer alan Murat Yıldırım, diziye ismini veren Aziz Payidar karakterini canlandırıyor. Peki, Aziz dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir
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Aziz oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Aziz dizisi her hafta Cuma akşamları ekrana gelecek. Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar’ın balına gelenlerin anlatılacağı dizide, Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişecek. Aziz oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi isimler yer alıyor. İşte oyuncuları ve karakterleri
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AZİZ DİZİSİ KONUSU
Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.
Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.
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AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Aziz dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi isimler yer alıyor.