Aziz dizisi ne zaman başlıyor? Yeni dizi Aziz oyuncuları ve konusu
Ekranların yeni dizisi Aziz oyuncuları ve konusuyla izleyenler tarafından merak ediliyor. Dizi setinden paylaşılan ilk görüntülerin ardından Aziz dizisi ne zaman başlıyor araştırmaları hız kazanmaya başladı. İşte başrolünü Murat Yıldırım’ın üstleneceği Aziz dizisi oyuncuları, konusu ve hakkında merak edilenler…
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Yeniden başlamanın, aşkın ve hürriyetin adıdır ''Aziz'' tanıtımıyla merak uyandıran Aziz dizisi için geri sayım başladı. Setten karelerin paylaşıldığı Aziz dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler araştırmaları devam ediyor. İşte Aziz dizisi ile ilgili detaylar…
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AZİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Show TV'de ekranlara gelecek olan, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan’ın gerçekleştirdiği sezonun iddialı dizisi “Aziz”den ilk kareler dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım’dan geldi. Aziz karakterine hayat veren sevilen oyuncunun setten paylaşılan fotoğrafları heyecan ve ilgi ile karşılanırken beklentiyi artırdı.
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Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz içten ve sıcak anlatımıyla yakında Show TV’de başlıyor.
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AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği Aziz’in yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin başrollerini ise Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya paylaşıyor. Ayrıca kadrosunda; Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.
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AZİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Aziz dizisinde 1934’ler Antakya’sında varlıklı ve köklü bir aile olan Payidar ailesinin yaşadıklarını konu alıyor. Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.
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Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.