MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAziz dizisi ne zaman başlıyor? İşte Aziz dizisi oyuncuları ve konusu
GeriTelevizyon Aziz dizisi ne zaman başlıyor? İşte Aziz dizisi oyuncuları ve konusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 14 Ekim 2021 - 12:50 | 

Aziz dizisi ne zaman başlıyor? İşte Aziz dizisi oyuncuları ve konusu

Aziz dizisi yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak yapımlar arasında yer alıyor. Dizi, 1934’ler Antakya’sında varlıklı ve köklü bir aile olan Payidar ailesinin yaşadıklarını konu alıyor. Aziz dizisi oyuncuları ve konusu merak edilen konulardan biri oldu. Dizide Aziz Payidar karakterine en son Ramo dizisinde yer alan Murat Yıldırım hayat veriyor. Peki, Aziz dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Aziz dizisi yakında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizinin yayınlanan tanıtımı ile kadroda yer alan isimler merak uyandırdı. Aziz dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış gibi ünlü isimler yer alıyor.

2AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Aziz dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi isimler yer alıyor.

3

AZİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aziz dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yayınlanan fragmanında yakında yayınlanacağı bildirildi.

4AZİZ DİZİSİ KONUSU

AZİZ DİZİSİ KONUSU

Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi