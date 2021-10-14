Aziz dizisi ne zaman başlıyor? İşte Aziz dizisi oyuncuları ve konusu
Aziz dizisi yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak yapımlar arasında yer alıyor. Dizi, 1934’ler Antakya’sında varlıklı ve köklü bir aile olan Payidar ailesinin yaşadıklarını konu alıyor. Aziz dizisi oyuncuları ve konusu merak edilen konulardan biri oldu. Dizide Aziz Payidar karakterine en son Ramo dizisinde yer alan Murat Yıldırım hayat veriyor. Peki, Aziz dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?
Aziz dizisi yakında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizinin yayınlanan tanıtımı ile kadroda yer alan isimler merak uyandırdı. Aziz dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış gibi ünlü isimler yer alıyor.
AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Aziz dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi isimler yer alıyor.
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