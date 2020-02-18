Azer’in ölümüne neden olan sürücüye verilen cezayı duyunca sinir krizi geçirdi
Bursa'da sokakta oynayan 6 yaşındaki Azer Şenol'a çarparak ölümüne neden olan Hülya Akgün (43), tutuklu yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akgün’ün aldığı cezayı az bulan Azer Şenol'un ailesi, karara tepki gösterdi. Verilen kararı kabul etmediğini söyleyen gözü yaşlı anne Songül Şenol ise, "Ben bu kararı kabul etmiyorum. Benim çocuğum bu sene birinci sınıfa başlayacaktı. Onun hayalleri vardı. Ölmeseydi, 21 gün sonra doğum günü vardı. Bizden sürpriz doğum günü bekliyordu, ama öldü. '' dedi.