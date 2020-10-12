Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum: Ermenistan'ın saldırılarında can kaybı yükseliyor

ERMENİSTAN SİVİLLERİ UYKUDA VURDU Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova’da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararına imza atmıştı. Gün içinde sivil yerleşim yerlerini bombalayarak ateşkesi ihlal eden Ermenistan, ateşkes anlaşmasından 14 saat sonra sivilleri hedef aldı. Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence’ye gece 02.00’de uzun menzilli balistik füze ile saldırdı. Saldırıda 18 ailenin yaşadığı bir bina tamamen yıkıldı. Uykularında vurulan ailelerden büyük çoğunluğu çocuk olmak üzere 43 kişi enkaz altında kaldı. Patlamanın şiddetinden 3 kilometrelik alandaki tüm ev, bina, işyerleri ve kamu binalarında hasar oluştu, camları kırıldı. Patlamanın sesi 35 kilometrelik alandan duyuldu. Azerbaycan arama kurtarma ekipleri, 16 saat enkazda arama çalışması yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, olay yerine gelerek enkaz başında incelemelerde bulundu.



BAŞIMIZA BOMBA İNDİRDİLER



Ermenistan saldırısında 4’ü kadın 9 kişi hayatını kaybederken, 16’sı kadın, 6’sı çocuk toplam 34 kişi yaralandı. Gün ışığıyla birlikte katliamın fotoğrafı ortaya çıktı. Füzenin düştüğü bölge enkaz yığınına dönerken, yakınlarından haber almak için gelen aileler enkaz başında gözyaşları döktü. Uykusunda saldırıya yakalanan Akife Bayramoğlu, “Bunlara lanet olsun, iki yüzlüler. Sahtekarlar, uykumuzda başımıza bomba indirdiler. Bunların ne sözüne ne de ateşkesine inanıyorum” dedi. Sabine İmanova ise “Dehşet bir ses ve patlama ile yataktan fırladım. Başıma eşyalar, duvar, camlar düştü. Ama ben evimi terk etmeyeceğim, gerekirse biz anneler de savaşacağız. Sivillerden ne istiyorlar, masum insanlardan ne istiyorlar?” ifadelerini kullandı.



41 CAN KAYBI



Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar yaşamını yitiren sivil sayısı 41’e, yaralı sayısı 205’e yükseldi. Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında 41 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiğini, 205 sivilin yaralandığını belirterek, “Ermenistan, saldırılarında 1165 ev, 57 apartman, 146 kamu binası kullanılamaz hale geldi” bilgilerini paylaştı.



AZERBAYCAN: ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın, Gence’ye füzeyle saldırı düzenlediğini duyururken sivillere saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada, sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan’a ait İHA’nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi. Azerbaycan Başsavcılığı ise Ermenistan ordusunun 04.00 civarında Mingeçevir’deki hidroelektrik santralına füze fırlattığını duyurdu. Füzelerin Azerbaycan birliklerince havada vurularak imha edildiği aktarıldı.