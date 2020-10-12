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Dünya
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 21:50 | 

Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum: Ermenistan'ın saldırılarında can kaybı yükseliyor

Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu yaralanan sivillerden birinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 10'a çıktı. Diğer yandan Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes konusunda cumartesi günü anlaşmıştı. İşte, Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum ve son dakika gelişmeler.

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Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova’da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararına imza atmıştı. Ateşkesin üstünden 24 saat geçmeden Ermenistan yeniden sivilleri hedef aldı. Son dakika bilgisine göre, saldırıda 43 kişi enkaz altında kaldı. Sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken Türkiye'de de Milli Savunma Bakanı Akar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'la ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirildi. İşte, son gelişmeler...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistanın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupanın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, ABye Azerbaycanın toprak bütünlüğü" konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulundu.

3CAN KAYBI 10A YÜKSELDİ
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CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu yaralanan sivillerden birinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 10'a çıktı.Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin oturduğu konuta isabet etmesi sonucu yaralanan bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

4BAKAN AKARDAN KRİTİK GÖRÜŞME
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BAKAN AKAR'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede Akar tarafından, "Ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği" dile getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar'ın, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmeye ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Akar tarafından, ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği, Azerbaycan'ın çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyeceği, Türkiye'nin Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğu ifade edildi. Akar tarafından görüşmede ayrıca, Türkiye'nin İdlib’de barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik 5 Mart 2020 tarihinde yapılan mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiği, masum insanların gönüllü ve güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeyi devam ettiği, Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK’nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği belirtildi."

5AZERBAYCAN ORDUSU ERMENİSTANIN 3 İHASINI DÜŞÜRDÜ
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AZERBAYCAN ORDUSU ERMENİSTAN'IN 3 İHA'SINI DÜŞÜRDÜ

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğü bildirildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz ili yönünde Ermenistan ordusuna ait 2 İHA'nın vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saat 10.00 civarında da cephe hattının Ağdam ili yönünde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

6ERMENİSTAN SİVİLLERİ UYKUDA VURDU
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ERMENİSTAN SİVİLLERİ UYKUDA VURDU

Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova’da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararına imza atmıştı. Gün içinde sivil yerleşim yerlerini bombalayarak ateşkesi ihlal eden Ermenistan, ateşkes anlaşmasından 14 saat sonra sivilleri hedef aldı. Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence’ye gece 02.00’de uzun menzilli balistik füze ile saldırdı. Saldırıda 18 ailenin yaşadığı bir bina tamamen yıkıldı. Uykularında vurulan ailelerden büyük çoğunluğu çocuk olmak üzere 43 kişi enkaz altında kaldı. Patlamanın şiddetinden 3 kilometrelik alandaki tüm ev, bina, işyerleri ve kamu binalarında hasar oluştu, camları kırıldı. Patlamanın sesi 35 kilometrelik alandan duyuldu. Azerbaycan arama kurtarma ekipleri, 16 saat enkazda arama çalışması yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, olay yerine gelerek enkaz başında incelemelerde bulundu.

BAŞIMIZA BOMBA İNDİRDİLER

Ermenistan saldırısında 4’ü kadın 9 kişi hayatını kaybederken, 16’sı kadın, 6’sı çocuk toplam 34 kişi yaralandı. Gün ışığıyla birlikte katliamın fotoğrafı ortaya çıktı. Füzenin düştüğü bölge enkaz yığınına dönerken, yakınlarından haber almak için gelen aileler enkaz başında gözyaşları döktü. Uykusunda saldırıya yakalanan Akife Bayramoğlu, “Bunlara lanet olsun, iki yüzlüler. Sahtekarlar, uykumuzda başımıza bomba indirdiler. Bunların ne sözüne ne de ateşkesine inanıyorum” dedi. Sabine İmanova ise “Dehşet bir ses ve patlama ile yataktan fırladım. Başıma eşyalar, duvar, camlar düştü. Ama ben evimi terk etmeyeceğim, gerekirse biz anneler de savaşacağız. Sivillerden ne istiyorlar, masum insanlardan ne istiyorlar?” ifadelerini kullandı.

41 CAN KAYBI

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar yaşamını yitiren sivil sayısı 41’e, yaralı sayısı 205’e yükseldi. Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında 41 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiğini, 205 sivilin yaralandığını belirterek, “Ermenistan, saldırılarında 1165 ev, 57 apartman, 146 kamu binası kullanılamaz hale geldi” bilgilerini paylaştı.

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın, Gence’ye füzeyle saldırı düzenlediğini duyururken sivillere saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada, sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan’a ait İHA’nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi. Azerbaycan Başsavcılığı ise Ermenistan ordusunun 04.00 civarında Mingeçevir’deki hidroelektrik santralına füze fırlattığını duyurdu. Füzelerin Azerbaycan birliklerince havada vurularak imha edildiği aktarıldı.

7ALİYEV: YANITI VERİLECEK
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ALİYEV: YANITI VERİLECEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın sivilleri hedef almasına ilişkin, “Azerbaycan tüm bunlara gereken yanıtı verecektir” dedi. Aliyev, Türkiye’nin dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’nin çatışmanın çözümünde önemli rol oynaması gerektiğine ve oynayacağına dair hiç şüphe yok. Bunun hukuki mi yoksa fiili mi olacağı ise teknik bir konudur. Çatışmayı çözmek istiyorsak, bu yeni bir formatta çözülmelidir” diye konuştu. Aliyev, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, son iki haftada Ermenistan’a ait milyarlarca dolarlık askeri ekipman imha ettiklerini söyledi. Ermenistan’ın bu ekipmanları alacak parası olmadığını da anlatan Aliyev, “Hepsi Rusya tarafından ücretsiz sağlanıyor” diyerek Moskova’yı eleştirdi.

8ÇAVUŞOĞLU’DAN LAVROV’A: ERİVAN’I UYARIN
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ÇAVUŞOĞLU’DAN LAVROV’A: ERİVAN’I UYARIN

Ermenistan’ın Moskova’da insani gerekçelerle varılan ateşkesi bozarak Gence’yi füzeyle vurması Ankara’yı da alarma geçirdi. Başkentte ilgili kurumlar bölgedeki gelişmeleri yakından takip etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes mutabakatının sağlanmasında önemli rol oynayan ve mutabakatı açıklayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u telefonla aradı. Çavuşoğlu, Lavrov’dan “Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını” istedi.

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları da Ermenistan’ın ateşkese rağmen sivilleri hedef almasına sert tepki gösterdi. Açıklamalarda bu saldırıların hem savaş suçu hem de insanlık suçu olduğu belirtildi.

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