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Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 16:58 | 

Azer Bülbül kimdir, nereli, ne zaman öldü? Azer Bülbül'ün hayatıyla ilgili bilgiler

Genç yaşta hayatını kaybeden Azer Bülbül, şarkılarıyla yaşatılıyor. Şarkı söylerken titremesi nedeniyle 'Titrek Kral ' lakabı takılan Azer Bülbül, Zordayım, Kör Kurşun,Bana Düştü gibi tek kelimeyle klasik olacak albümlere imzasını attı. Peki, Azer Bülbül kimdir, nereli, ne zaman öldü? İşte Azer Bülbül'ün hayatıyla ilgili bilgiler

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Azer Bülbül 1 Şubat 1967 tarihinde Kars’ın Arpaçay ilçesinde gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Daha sonra ailesi ile Almanya'ya taşındı. Düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Yıldız Tezcan ona Azer Bülbül adını verdi. Müzik yaşantısına 1984 yılında çıkardığı "Garip Yolcu" albümü ile başladı.

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Arabesk tarzında "Yalan Olur, "Ben Sana Vurgunum", "Fırat" gibi albümleri ile müzik yaşamına devam etti. 1996 yılında çıkardığı "Ben Babayım" adlı albümünde yer alan "Yaralandın mı Ey Can" ve "Dokunmayın Çok Fenayım" adlı parçaları popüler oldu. Arabesk müzikte "Baba" ve şarkı söylerken titremesi nedeniyle "Titrek Kral " lakapları ile tanındı. Azer Bülbül Ağıt, Zordayım, Kör Kurşun, Bana Düştü gibi tek kelimeyle klasik olacak albümlere imzasını attı. 2007'nin sonlarına doğru çıkardığı Kalemin Kırıldı albümünün Alıştım, Dayanamıyorum, Zoruna mı Gitti parçaları dinleyenlerini mest etti.

3AZER BÜLBÜL NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ
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AZER BÜLBÜL NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

2012'de yeni albümünün tanıtımını yapmak için Antalya'ya gitti. Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi sonucu 44 yaşında öldü. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı 'nda toprağa verildi.

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