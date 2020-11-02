Azer Bülbül kimdir, nereli, ne zaman öldü? Azer Bülbül'ün hayatıyla ilgili bilgiler

Arabesk tarzında "Yalan Olur, "Ben Sana Vurgunum", "Fırat" gibi albümleri ile müzik yaşamına devam etti. 1996 yılında çıkardığı "Ben Babayım" adlı albümünde yer alan "Yaralandın mı Ey Can" ve "Dokunmayın Çok Fenayım" adlı parçaları popüler oldu. Arabesk müzikte "Baba" ve şarkı söylerken titremesi nedeniyle "Titrek Kral " lakapları ile tanındı. Azer Bülbül Ağıt, Zordayım, Kör Kurşun, Bana Düştü gibi tek kelimeyle klasik olacak albümlere imzasını attı. 2007'nin sonlarına doğru çıkardığı Kalemin Kırıldı albümünün Alıştım, Dayanamıyorum, Zoruna mı Gitti parçaları dinleyenlerini mest etti.