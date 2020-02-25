Az önce Deprem mi oldu? Van ve Manisa'da art arda son depremler
Van ve Manisa'da meydana gelen son depremler dolayısıyla pek çok vatandaş, deprem mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremler hakkında detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 25 Şubat bugün deprem mi oldu? İşte, son depremler hakkında detaylı bilgiler
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Türkiye ve İran'da meydana gelen son depremler, sarsıntı hisseden pek çok vatandaş tarafından sabahın ilk ışıkları itibariyle araştırılmaya başlandı. Son depremler listesi içerisinde yer alan bilgilere göre sabah saatlerinde Van yakınlarındaki Türkiye İran sınır bölgesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, deprem mi oldu sorusuna yönelik son depremler listesi
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.44'te merkez üssü Hoy kenti olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Aynı bölgede 23 Şubat pazar günü saat 08.53'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı.
Depremde Özpınar köyünde enkaz altında kalan 4'ü çocuk 6 kişinin, Güvenlik köyünde ise 3 kişinin cansız bedeni çıkarılmış, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.
Aynı gün saat 19.00'da merkez üssü yine Hoy olan 5,9 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana gelmiş, Van'da herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı açıklanmıştı.
Van'ı etkileyen depremlerde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700 konutta da ağır hasar olduğu belirtilmişti