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Haber Giriş: 25 Şubat 2020 - 08:17, /

Az önce Deprem mi oldu? Van ve Manisa'da art arda son depremler

Van ve Manisa'da meydana gelen son depremler dolayısıyla pek çok vatandaş, deprem mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremler hakkında detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 25 Şubat bugün deprem mi oldu? İşte, son depremler hakkında detaylı bilgiler

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1

Türkiye ve İran'da meydana gelen son depremler, sarsıntı hisseden pek çok vatandaş tarafından sabahın ilk ışıkları itibariyle araştırılmaya başlandı. Son depremler listesi içerisinde yer alan bilgilere göre sabah saatlerinde Van yakınlarındaki Türkiye İran sınır bölgesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, deprem mi oldu sorusuna yönelik son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:41:02 40.0657 26.9177 17.8 -.- 1.7 -.- KARADAG-CAN (CANAKKALE)
07:39:31 38.9850 27.8492 10.9 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
07:39:15 38.3800 39.1393 5.0 -.- 1.1 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)
07:36:56 38.4995 44.2112 5.0 -.- 2.1 -.- KECIKAYASI-SARAY (VAN)
07:09:11 38.9930 27.8843 3.6 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
06:57:41 39.0067 27.8585 3.4 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
06:46:00 38.5080 44.2117 5.0 -.- 2.0 -.- KECIKAYASI-SARAY (VAN)
06:43:15 38.3113 44.2878 5.0 -.- 2.1 -.- ESMEPINAR-BASKALE (VAN)
06:28:01 38.4613 39.1968 5.8 -.- 2.9 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
06:14:52 39.0290 27.8088 6.7 -.- 1.9 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
05:50:33 38.3563 39.1238 8.2 -.- 1.6 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)
05:42:45 38.9605 27.9037 3.1 -.- 1.5 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
05:37:18 38.9975 27.8583 3.7 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
05:35:32 38.8957 27.8587 17.1 -.- 1.5 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)

Devamı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2

05:31:03 38.3857 44.3048 8.9 -.- 1.9 -.- KOCBASI-SARAY (VAN)
05:13:45 39.0057 27.8553 5.2 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
05:12:52 39.0040 27.8728 3.0 -.- 1.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
05:04:13 38.4055 39.2245 1.3 -.- 1.6 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
05:03:57 38.9700 27.8478 12.2 -.- 1.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
04:59:37 38.9967 27.8488 10.7 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
04:49:20 39.2727 27.7587 15.6 -.- 1.5 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)
04:02:18 38.3155 38.8375 16.0 -.- 1.9 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
03:54:25 39.0027 27.8590 8.8 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
03:42:29 38.9797 27.8393 9.7 -.- 1.8 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
03:41:50 38.9937 27.8583 9.3 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
03:29:58 39.0038 27.8200 2.4 -.- 1.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
03:26:03 39.0082 27.8792 2.3 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
03:22:22 38.3842 44.3517 5.0 -.- 2.3 -.- KASKOL-BASKALE (VAN)
03:14:50 38.8947 27.9237 1.0 -.- 0.7 -.- SEGIRDIM-AKHISAR (MANISA)
03:08:29 38.3998 44.2990 5.0 -.- 3.6 -.- KOCBASI-SARAY (VAN)
03:03:26 38.9860 27.8577 8.2 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
03:00:21 38.4272 39.2525 2.2 -.- 1.2 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
02:47:26 39.1125 27.8468 11.4 -.- 2.0 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
02:44:36 38.4415 44.3443 5.0 -.- 4.3 4.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
02:37:25 38.9835 27.8763 3.3 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
02:29:56 38.9963 27.8497 4.2 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
02:26:36 38.3788 44.3273 5.0 -.- 2.5 -.- GELENLER-BASKALE (VAN)
02:17:38 38.9853 27.8655 8.0 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
02:15:09 39.0038 27.8547 9.5 -.- 3.1 3.1 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
02:05:35 38.9883 27.9085 10.0 -.- 1.7 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)
01:58:53 38.4163 44.2648 5.0 -.- 2.4 -.- KOCBASI-SARAY (VAN)

3

01:49:25 39.0053 27.8688 1.0 -.- 1.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
01:49:15 38.4200 44.1815 4.6 -.- 2.4 -.- KARAHISAR-SARAY (VAN)
01:48:43 38.3090 38.9450 14.6 -.- 1.3 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)
01:47:42 38.9775 27.8555 11.8 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
01:37:20 38.9477 27.8690 1.3 -.- 1.8 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
01:35:22 38.9663 27.9180 5.0 -.- 1.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
01:34:54 38.2885 38.9468 10.7 -.- 1.2 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)
01:23:49 38.3735 39.2060 4.9 -.- 0.8 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)
01:21:09 38.9510 27.8542 15.4 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
01:13:44 38.3692 39.0535 8.8 -.- 1.3 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)
01:02:48 38.6068 44.2675 5.0 -.- 1.9 -.- KURUCAN-SARAY (VAN)
00:54:12 38.4133 44.2077 5.0 -.- 1.8 -.- KOCBASI-SARAY (VAN)
00:53:43 38.9698 27.8767 4.3 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
00:49:06 38.3560 44.2358 8.5 -.- 2.3 -.- TURANKOY-SARAY (VAN)
00:29:33 38.9772 27.8427 9.0 -.- 2.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
00:18:04 38.4052 44.2660 5.0 -.- 2.2 -.- KOCBASI-SARAY (VAN)
00:12:55 38.3722 44.3955 5.9 -.- 2.4 -.- KASKOL-BASKALE (VAN)

4

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.44'te merkez üssü Hoy kenti olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Aynı bölgede 23 Şubat pazar günü saat 08.53'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı.

Depremde Özpınar köyünde enkaz altında kalan 4'ü çocuk 6 kişinin, Güvenlik köyünde ise 3 kişinin cansız bedeni çıkarılmış, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Aynı gün saat 19.00'da merkez üssü yine Hoy olan 5,9 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana gelmiş, Van'da herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı açıklanmıştı.

Van'ı etkileyen depremlerde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700 konutta da ağır hasar olduğu belirtilmişti

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