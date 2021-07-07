Ayten 'Alisa' olmak istiyor

Müzik dünyasında ismini değiştiren çok sayıda ünlü olduğu bilinen bir gerçek. sonradan edindikleri isimleriyle kariyer yapan bu ünlüler bazen gerçek isimlerini kendileri bile unutuyor. Ama bir de gerçek adını kullanıp soyadını kullanmayan, ya da ismi yerine soyadını kullanan ünlüler var. Gelin onları bir hatırlayalım. HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA
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Şarkıcı Alisa Gürbüz nüfus kaydında Ayten olarak geçen ismini Alisa Ayten olarak değiştirmek için dava açtı.
‘Deli Gönül’, ‘Bahar Yüzlüm’, ‘Aşk Bebeği’ gibi şarkılarıyla müzik dünyasında adını duyuran Alisa Gürbüz ismini değiştirmek için dava açtı
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Alisa Gürbüz’ün adı nüfus kaydında ‘Ayten’ olarak geçiyordu.
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Ancak şarkıcı sanat hayatında ve sosyal çevresinde 'Alisa' olarak tanınıyordu. Kendisi de ‘Alisa’ ismini kullanıyordu.
İsminin nüfus kayıtlarında ‘Ayten’ olarak geçmesinin iş hayatında ve resmi işlerinde sıkıntıya neden olduğunu dilekçesinde anlatan Alisa Gürbüz, “Bu durum problem ve karmaşıklığa sebebiyet vermektedir. Sorunun giderilmesi için nüfus kaydında ‘Ayten’ olarak geçen ismimin yanına ek olarak ‘Alisa’nın eklenmesini istiyorum. İsmimin ‘Alisa Ayten’ olarak değiştirilmesini talep ederim” dedi.
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Müzik dünyasında ismini değiştiren çok sayıda ünlü olduğu bilinen bir gerçek. sonradan edindikleri isimleriyle kariyer yapan bu ünlüler bazen gerçek isimlerini kendileri bile unutuyor.
Ama bir de gerçek adını kullanıp soyadını kullanmayan, ya da ismi yerine soyadını kullanan ünlüler var. Gelin onları bir hatırlayalım.
HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA
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Herkes onu sadece adıyla tanıdı. Tam adı ise Bengü Erden Selimoğlu. İkinci soyadı eşi Selim Selimoğlu'ndan geliyor.
HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA
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Gülşen de sadece adıyla tanınıyor. Tam adı ise Gülşen Bayraktar Çolakoğlu. Onun ikinci soyadı da eşi Ozan Çolakoğlu'ndan geliyor.
HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA
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Yalın da adı yerine soyadını kullanan ünlülerden. Gerçek adı Hüseyin Yalın.
HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA
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Kıraç kariyerinde adını değil soyadını kullanıyor. Gerçek adı Ali Tufan Kıraç.
HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA
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Tam adı Berkay Şahin ama müzik dünyasında sadece ilk adını kullanıyor.
HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA
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Herkes onu Çelik diye tanıyor ama tam adı Çelik Erişçi.
HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA
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Müzik dünyasında sadece ön adını kullananlardan biri de Beyonce. Resmi kayıtlardaki adı Beyoncé Giselle Knowles.
HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA
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Atiye'nin tam adı Deniz Atiye Yılmaz.
HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA
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Edis de soyadını kullanmayan ünlülerden. Onun adı Edis Görgülü.
HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA
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Hadise'nin soyadı Açıkgöz.
HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA
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Nilüfer de sadece adıyla tanındı. Tam adı Nilüfer Yumlu.