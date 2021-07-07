Magazin Haber Giriş: 07 Temmuz 2021 - 14:14 | 07 Temmuz 2021 - 14:14

Ayten 'Alisa' olmak istiyor

Müzik dünyasında ismini değiştiren çok sayıda ünlü olduğu bilinen bir gerçek. sonradan edindikleri isimleriyle kariyer yapan bu ünlüler bazen gerçek isimlerini kendileri bile unutuyor. Ama bir de gerçek adını kullanıp soyadını kullanmayan, ya da ismi yerine soyadını kullanan ünlüler var. Gelin onları bir hatırlayalım. HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA