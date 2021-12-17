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Televizyon
Haber Giriş: 17 Aralık 2021 - 16:13 | 

Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? Aytaç Şaşmaz’ın oynadığı diziler

Aytaç Şaşmaz merak edilen isimlerden biri oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında Aytaç Şaşmaz da yer alıyor. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

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Aytaç Şaşmaz’ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Şarkılar Bizi Söyler’e bu hafta konuk olan Aytaç Şaşmaz en son Baht Oyunu dizisi oyuncuları arasında yer aldı. İşte 1994 doğumlu Aytaç Şaşmaz hakkında bilgiler
2AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli Sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin kadrosunda yer aldı. En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinin başrolünde oynadı.
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