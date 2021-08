Aytaç Şaşmaz: Annem sönmüş ateşin külüne asla bastırmazdı

MÜJDAT GEZEN - HER ŞEYİ DÜZELTİYOR



Sanatçıda simetromani var. Yani eğri , düzenli olmayan bir şeyi gördüğünde dayanamıyor ve mutlaka düzeltmeye çalışıyor. Yolda , okulda herhangi bir yerde çevresindekilerin omuzuna dökülen her kepek tanesi , herhangi bir giysiden sallanan ip parçası , yani gözünün değdiği her minik pürüz Müjdat Gezen'i harekete geçirebiliyor.