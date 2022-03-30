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Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Ayta Sözeri İbo Show'un 30 Mart tarihli bölümüne konuk oldu. Şarkıcılığının yanı sıra oyuncu kimliğiyle tanınan Ayta Sözeri, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Zekiye Keklik karakteri ve performansıyla adından söz ettirmişti. Peki, Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, nereli

Ayta Sözeri 31 Mart 1976 tarihinde Batı Almanya’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönüş yaptı. Türk oyuncu ve şarkıcı olmasının yanı sıra aynı zamanda insan hakları ve aktivistidir. Anne tarafından Çerkes asıllıdır.

2/3Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, nereli

Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

3/3Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, nereli

Ayta Sözeri, 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Verdiği konserler büyük ilgi gören Ayta Sözeri, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti. "Benimle Söyle" yarışma programında jüri görevi olarak yer alan Ayta Sözeri, en son Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer aldı.

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