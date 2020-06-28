AYT yorumları 2020: YKS AYT nasıl geçti? AYT soruları zor muydu kolay mıydı?
AYT yorumları, 2020 YKS kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri oturumlarına katılan pek çok öğrencinin araştırdığı konu oluyor. YKS sonrası diğer adaylar için 'AYT nasıl geçti' sorusuna yanıt arayan pek çok üniversite adayı, 2020 AYT yorumları ile diğer adayların görüşlerini almak istiyor. Sözel alandan sınava girenlerin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 yorumları, sayısal alandan sınava girenler Matematik ile Fen Bilimleri yorumları, eşit ağırlık alanından sınava girenler ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Matematik yorumları için araştırmaları başladı. Peki, YKS AYT yorumları kapsamında adayların sınavları nasıl geçti? İşte,o konu hakkında bazı bilgiler
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1
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AYT yorumları 2020 ile sınav soruları hakkında öğrenci görüşleri araştırılmaya başlandı. Eşit Ağırlık, Sayısal ve Sözel alanda sınava giren öğrenciler, AYT yorumları ile diğer adayların sınavlarının nasıl geçtiğini öğrenebilecek. Sınavın akabinde sosyal medya üzerinden AYT yorumları hakkında görüşlerini paylaşan birçok öğrenci, karşılaştıkları soruları ve sınavın zor mu kolay mı olduğunu kendi görüşleri ile ifade ediyor. İşte, YKS TYT sonrası AYT yorumları 2020 ve sınav hakkında merak edilen bazı bilgiler
YKS AYT YORUMLARI 2020
AYT yorumları, sınava girip çıkan ve diğer adayların sınavını merak eden binlerce kişinin araştırdığı husus olmaya başladı. Sınavda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih-1, Coğrafya-1,Tarih-2Coğrafya-2, Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarında karşılaştıkları soruları yorumlar ile ele alan öğrenciler, sınava giren diğer adayların kendileri ile aynı fikre sahip olup olmadığını merak ediyor. İşte, 2020 YKS TYT ve AYT yorumları derlemesi
2
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YKS özelinde TYT ve AYT yorumları, sınavın tamamlanmasıyla birlikte burada yer alacak. Sınav yorumlarının 12.30 itibarıyla yavaş yavaş gelmesi bekleniyor.
Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek ve Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT'den en az 150 puan,
Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ise en az 170 puan almak gerekecek.
3
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Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 125 bininci (125.000)
Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde(Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bil. Fakülteleri programları,Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; ZiraatFakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) En düşük 300 bininci (300.000)
Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 250 bininci (250.000)
Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 50 bininci (50.000)
Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) En düşük 300 bininci (300.000)
Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 100 bininci (100.000)
Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 80 bininci (80.000)
olmak gerekiyor.
4
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Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli,MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)), engelliolduklarını belgelemeleri kaydıyla, TYT puanının 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.
5
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TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrencialan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisansprogramlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.