AYT yorumları 2020: YKS AYT nasıl geçti? AYT soruları zor muydu kolay mıydı?

AYT yorumları 2020 ile sınav soruları hakkında öğrenci görüşleri araştırılmaya başlandı. Eşit Ağırlık, Sayısal ve Sözel alanda sınava giren öğrenciler, AYT yorumları ile diğer adayların sınavlarının nasıl geçtiğini öğrenebilecek. Sınavın akabinde sosyal medya üzerinden AYT yorumları hakkında görüşlerini paylaşan birçok öğrenci, karşılaştıkları soruları ve sınavın zor mu kolay mı olduğunu kendi görüşleri ile ifade ediyor. İşte, YKS TYT sonrası AYT yorumları 2020 ve sınav hakkında merak edilen bazı bilgiler



YKS AYT YORUMLARI 2020



AYT yorumları, sınava girip çıkan ve diğer adayların sınavını merak eden binlerce kişinin araştırdığı husus olmaya başladı. Sınavda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih-1, Coğrafya-1,Tarih-2Coğrafya-2, Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarında karşılaştıkları soruları yorumlar ile ele alan öğrenciler, sınava giren diğer adayların kendileri ile aynı fikre sahip olup olmadığını merak ediyor. İşte, 2020 YKS TYT ve AYT yorumları derlemesi