AYT ve YDT yarın saat kaçta? YKS AYT ve YDT saat ve süre bilgileri (28 Haziran)
AYT ve YDT yarın saat kaçta? YKS'nin ilk oturumu TYT 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. 165 dakika süren Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında adaylar kendilerine sorulan sorulara yanıt aradı. Söz konusu sınavın ardından, gözler YKS'nin yarınki oturumları olan AYT ve YDT'ye çevrildi. 28 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan AYT 180 dakika sürecek, YDT'de ise adaylara 120 dakika süre tanınacak. İşte, AYT ve YDT saat ve süreleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
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Üniversite adayları YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün tamamlandı. İki günde toplam üç oturum şeklinde yapılacak olan ilk oturumda Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) yaklaşık 2.5 milyon aday katıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak.
2
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TYT SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde YKS süresinin değiştiğini duyurmuştu. Başkan Saraç, bu seneye mahsus olmak üzere TYT sınav süresinin uzatıldığını ve lisans programları için uygulanan 180 baraj puanının 170’e çekildiğini açıklamıştı.
3
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Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testinde (TYT) geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek, 165 dakikaya çıkarıldı.
Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.YKS'nin ilk oturumu olan TYT, saat 10.15’te başladı ve adaylara 165 dakika süre verildi.
4
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TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.
5
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Pazar günü YKS'nin tüm oturumları tamamlanacak
YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
6
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YKS SINAVINDAN EN ERKEN KAÇTA ÇIKILIR?
Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;
TYT’de sınav süresinin ilk 120 dakikası,
AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,
YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası
tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
7
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Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
2020-YKS'de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.
Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.