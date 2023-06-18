AYT sözel tam puan kaç? AYT 1 Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü kaç puan/net ediyor? AYT sözel puan hesaplama ve net dağılımı 2023!

ÖSYM AYT NET SAYISINA GÖRE PUAN HESAPLAMA

Ham puan için her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplama yapılır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) hesaplanır.

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5'le çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları 50 olarak değerlendirilir. 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500'dür.

Ortaöğretim Başarı Puanı 0,12 katsayısıyla çarpılarak sınav puanlarına eklenir ve yerleştirme puanlarının hesaplaması buna göre yapılır.