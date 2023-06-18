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AYT sözel tam puan kaç? AYT 1 Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü kaç puan/net ediyor? AYT sözel puan hesaplama ve net dağılımı 2023!

Güncelleme Tarihi:

#AYT Sözel Puan Hesaplama#AYT Sözel Net Hesaplama#AYT Sözel Puan Dağılımı 2023
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 16:51

AYT sözel puan hesaplama işlemi bugün gerçekleştirilen sınav sonrası adaylar tarafından gerçekleştiriliyor. AYT kaç net kaç puan? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. Hayalindeki üniversiteye kavuşmak isteyen adaylar 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS oturumlarına katılım gösterdi. AYT Sözel 1 Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü kaç puan ediyor sorusu da sınavın bitimiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl sınava 3 milyondan fazla aday katılım gösterdi. Adaylar “AYT sözel tam puan kaç 2023?” sorusuna cevap arıyor. İşte AYT Sözel puan hesaplama işlemi 2023!

1/5AYT sözel tam puan kaç AYT 1 Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü kaç puan/net ediyor AYT sözel puan hesaplama ve net dağılımı 2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. AYT sözel puan hesaplama işlemi de 18 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuna katılan adaylar tarafından merak ediliyor. AYT 1 Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü kaç puan? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. 4 yıllık lisans bölümlerine girmek isteyen adayların AYT’ye girmesi zorunlu olarak belirlendi. Buna göre adayları AYT’den aldıkları puanlar oldukça büyük önem arz ediyor. Peki, AYT sözel tam puan kaç? İşte AYT sözel puan hesaplama ve net dağılımı 2023!

2/5AYT SÖZEL PUAN HESAPLAMA VE NET DAĞILIMI 2023

AYT SÖZEL PUAN HESAPLAMA VE NET DAĞILIMI 2023

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS sözel puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7, Coğrafya-1 %5, Tarih-2 %8, Coğrafya-2 %8, Felsefe Grubu %9 ve Din Kültürü %5.

3/5AYT 1 EDEBİYAT, TARİH, COĞRAFYA, FELSEFE, DİN KÜLTÜRÜ KAÇ PUAN EDİYOR

AYT 1 EDEBİYAT, TARİH, COĞRAFYA, FELSEFE, DİN KÜLTÜRÜ KAÇ PUAN EDİYOR?

AYT sınavında sözel puan türünde Edebiyat dersinde 1 doğru; 3.00 puan, Tarih dersinde 1 doğru 2,802 puan, Coğrafya dersinde 1 doğru 3,33 puan ve Tarih 2 dersinde 1 doğru 2,91 puan, Coğrafya 2 dersinde 1 doğru 2,91 puan, Felsefe grubu 1 doğru 3.00 puan ve din Kültürü 1 doğru 3.33 puan değerine sahiptir.

4/5AYT SÖZEL SORU DAĞILIMLARI

AYT SÖZEL SORU DAĞILIMLARI

AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testinde sorulacak 40 sorudan 24’ü Edebiyat, 10 soru Tarih-1 ve 6 soru Coğrafya-1 konularından oluşmaktadır.

AYT Sosyal Bilimler-2 testinde ise 40 sorudan 11’i Tarih-2, 11’i Coğrafya-2, 12’si Felsefe, geri kalan 6’sı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularından çıkmaktadır.

5/5ÖSYM AYT NET SAYISINA GÖRE PUAN HESAPLAMA

ÖSYM AYT NET SAYISINA GÖRE PUAN HESAPLAMA

Ham puan için her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplama yapılır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) hesaplanır.

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5'le çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları 50 olarak değerlendirilir. 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500'dür.

Ortaöğretim Başarı Puanı 0,12 katsayısıyla çarpılarak sınav puanlarına eklenir ve yerleştirme puanlarının hesaplaması buna göre yapılır.

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