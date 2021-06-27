AYT soru yorumları 2021: AYT soruları nasıldı? Zor muydu, kolay mıydı?
AYT soru yorumları, 27 Haziran Pazar günü sınava giren yüz binlerce öğrencinin sınav sonrası 1 numaralı gündemi olacak. AYT soruları zor muydu kolay mıydı sorularını hem yakın arkadaşlarına hem de sosyal medyaya yöneltecek olan pek çok öğrenci, sayısal ve sözel alanda diğer öğrencilerin görüşlerini öğrenmek isteyecek. İşte, YKS AYT soru yorumları için detaylı bilgiler
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AYT soru yorumları öğrencilerin önemli gündemini oluşturuyor. Sınava girip çıkan öğrenciler TYT sonrasında olduğu gibi AYT sonrasında da YKS soru yorumları için araştırmalarını gerçekleştirecek. 13.15 itibariyle sona erecek olan sınav sonrası AYT yorumları sosyal medya hesapları üzerinden gelmeye başlayacak. İşte, YKS yorumları hakkında detaylı bilgiler
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AYT YORUMLARI 2021
AYT yorumları, sınavın sona ereceği saat olan 13.15 itibariyle sosyal medya üzerinden görüntülenebilecek. Önceki gün gerçekleşen TYT sonrasında ise gelen yorumlar şu şekilde oldu;
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Aslıhan Arslan: Türkçe soruları çoğunlukla paragraftı, dilbilgisi ağırlıklı sorarlarsa yapamam diye korkmuştum ama bana göre kolaydı. Matematik'te çok fazla problem vardı. Din Kültürü sorularını Felsefe'den ayırt edemedim, yorum gücü istiyordu. Bence kitap okumayı seven öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.
Elvan Doğan: Sınav güzel geçti. Bence her sorunun iki cevabı vardı. Hepsi birbirine çok yakındı o anlamda biraz zorlandım. Türkçe iyi geçti beklediğimden kolay geldi sorular. Sayısal sorular biraz karışıktı ama Fen daha iyiydi. Yarını bekleyeceğiz.
Taner Büyüközer: Sınav fena geçmedi ama sorular zordu. Yaptık bir şeyler. Türkçe de paragraf soruları uzundu. Okumak zaman aldı. Zaten en sona bırakmışım. Fen ve matematik iyi geçti.
Yasin Güler: Sorula kolaydı. Çalışında yapabiliyorsunuz. Sorular bana uzun geldi. Okuyana kadar zaman kaybettim. Pek mutlu olduğum söylenemez.
Sosyal medya hesaplarından soruları yorumlayan öğrenciler 'vazo' sorusunu yoğunlukla gündemde tuttular.. 'vazo, yaş ve Faruk' araması internette YKS ile ilgili aranan konuların başında geldi. Vazo sorusu kısa sürede sosyal medyada da öğrencilerin en çok yorumladığı sorular arasındaki yerini aldı..
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UZMAN YORUMLARI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün düzenlendi. TYT’ ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav, tek oturumda 135 dakika sürdü. TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 sosyal Bilimler (Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe), 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı. Uzmanlar TYT sorularını değerlendirdi.
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanları TYT sorularını değerlendirdi.
MATEMATİK (Ertuğrul Çelik-Kemalettin Ağaç): Matematik testi muhakeme gücünü ve yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşuyordu. Zor soru sayısı önceki yıllara göre biraz daha fazla. Öğrencilerin çok fazla süre problemi yaşadığı bir sınav yapılmış.
GEOMETRİ (Mehmet Güler): 2021 TYT’de geometri sorularında müfredat dışı soru yoktu. Temel geometrik kavramlara hakim, bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav oldu. Bu yılın geometri sorularını geçmiş yılların geometri soruları ile karşılaştırdığımızda biraz daha zaman alan ve daha zor geometri sorularının olduğu bir TYT olduğunu söyleyebiliriz.
FİZİK (Ulaş Türken-Banu Metin): 2021 TYT Fizik soruları müfredat dahilinde olup son yıllardaki gibi 9'uncu ve 10'nuncu Sınıf konularıydı. Beklenmedik bir soru yok. Adaylar ısı sıcaklık, madde ve özellikleri, enerji, optik, kuvvet hareket, basınç konularından sorularla karşılaştı. Düzgün çalışan ve zamanı iyi kullanmayı öğrenmiş öğrencilerin yapabileceği sorular sorulmuş.
KİMYA (Nihal Şen-Gamze Çakır): 2021 YKS/TYT sınavındaki Kimya soruları 9'uncu ve 10'uncu Sınıf müfredatını içeriyor. Öğrenciler soruların anlaşılabilir olduğunu ifade ediyorlar. Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan Kimya bölümünde dersi iyi dinleyen ve tekrar eden öğrenciler için tüm sorular yapılabilir.
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BİYOLOJİ (Emine Güler Durmaz): 2021 TYT Biyoloji soruları MEB kazanımlarına ve müfredata uygunluk gösteriyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9’uncu sınıf ve 10’uncu sınıf ünitelerine ait kazanımların sorgulandığı bu sınavdaki sorular, temel biyoloji konularına hakim ve dikkatli öğrencilerin kolayca yapabileceği düzeyde.
TÜRKÇE (Mutlu Kılavuz): TYT Türkçe testi, soru sayısı ve konu dağılımları bakımından geçen yılki sınavın benzeri şeklinde hazırlanmış. Paragraf soruları normalden daha kısa metinlerden oluşuyor. Ancak 25 paragraf sorusunu art arda çözmeye çalışmak öğrencinin bu teste zaman kaybetmesine ve yorulmasına yol açtı.
TARİH (Ekber Zekioğulları): Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, tarih soruları daha çok yorum ağırlıklı. Verilen öncül ve diyalog üzerinden, öğrencilerin yorum yapmaları ve bir yargıya varmaları istenmiş. TYT mantığına uygun, okuduğunu hızlı anlayan ve kavram bilgisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı sorular soruldu.
COĞRAFYA (Lale Erdemli): Soruların 9’uncu ve 10’uncu sınıf konularına dağılımı dengeli. Son yıllarda sorulmayan dünyanın şekli ve hareketleri konusundan soru soruldu. Zorluk derecesi normal, çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olmuş.
FELSEFE (Birsen Arslankara): 2021 TYT Felsefe soruları, bilgi ağırlıklı olmayan, çeldiricilerden oluşmayan, yoruma dayalı ve oldukça kolay sorulardı. Sorular daha çok 10. Sınıf müfredatı ile ilgiliydi.
MÜFREDATA UYGUN BİR SINAV Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi değerlendirdi.