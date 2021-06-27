AYT soru dağılımı 2021 sözel ve sayısal: Edebiyat, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi içerisinde soru dağılımı; Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru,

Tarih-1 10 soru,

Coğrafya-1* 6 soru olacak.



* Adaylar, Coğrafya-1 sorularında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 yılında Gerçekleştirilecek



TYT ve AYT sınavlarına esas Coğrafya Dersi Kazanım ve Açıklamaları"ndaki kazanımlardan sorumlu olacaklardır ancak 11. ve 12. sınıfseviyelerinde sadece 4 saatlik programda yer alan kazanımlardan (ilgili belgede kırmızı renkle yazılmış olan) sorumlu değillerdir.