AYT soru dağılımı 2021 sözel ve sayısal: Edebiyat, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri
AYT soru dağılımı 2021 YKS sınavına giren kişilerin gündeminde yer alıyor. AYT 2021 kapsamında Edebiyat, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden tercih ettiklerine girecek olan öğrenciler, soru dağılımı için araştırmalarına başladı. AYT soru dağılımı, YKS 2021 kılavuzu içerisinde belirtildiği şekilde gerçekleşecek. İşte, AYT 2021 soru dağılımı detayları
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1
AYT soru dağılımı 2021, günün ilk saatleri itibariyle öğrenci ve yakınlarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin belirlediği şekilde dağılımı gerçekleşecek olan AYT 2021 soruları, sınav esnasında karşılaşılacak olan sorular hakkında da fikir veriyor. İşte, AYT 2021 soru dağılımı detayları;
2
Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi içerisinde soru dağılımı;
Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih-1 10 soru, Coğrafya-1* 6 soru olacak.
* Adaylar, Coğrafya-1 sorularında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 yılında Gerçekleştirilecek
TYT ve AYT sınavlarına esas Coğrafya Dersi Kazanım ve Açıklamaları"ndaki kazanımlardan sorumlu olacaklardır ancak 11. ve 12. sınıfseviyelerinde sadece 4 saatlik programda yer alan kazanımlardan (ilgili belgede kırmızı renkle yazılmış olan) sorumlu değillerdir.
3
Sosyal Bilimler-2 Testi içerisinde soru dağılımı;
Tarih-2 testi 11 soru, Coğrafya-2 testi 11 soru, Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) testi 12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları) testi 6 soru olacak.
4
Matematik Testi soru dağılımı;
Matematik testi toplamda 40 sorudan oluşacak. İçerisinde lise öğrenimi esnasında karşılaşılan tüm alan konuları yer alabilecek.
5
Fen Bilimleri Testi soru dağılımı;
Fizik testi 14 soru, Kimya testi 13 soru, Biyoloji testi 13 soru