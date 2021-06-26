AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 2021 Alan Yeterlilik Testi hakkında bilgi
AYT'ye katılım sağlayacak kişiler başlama ve bitiş saati araştırmalarına hız verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlanmasının ardından bu kez de tüm gözler TYT'ye çevrildi. Sınavın saat kaçta başlayacağı ve sona ereceği saat merak konusu oldu. Peki, AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
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AYT hakkındaki saat araştırmaları yoğunlaştı. Üniversite hayali kuran gençlerin katılım sağlayacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT) için saat araştırmaları başladı. Sınava katılım sağlayacak yüz binlerce adayın yanı sıra aileleri ve yakınları da AYT başlama ve bitiş saatini sorguluyor. Öte yandan sınava kısa bir süre kala ÖSYM'den de saat uyarısı geldi. İşte, 2021 Alan Yeterlilik Testi hakkında bilgi...
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TYT GERİDE KALDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.
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AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
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AYT SINAV İÇERİĞİ
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
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15 DAKİKA KURALINA DİKKAT
Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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NUFÜS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.
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YASAKTAN MUAFLAR
Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.