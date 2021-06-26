Gündem Haber Giriş: 26 Haziran 2021 - 23:19 | 26 Haziran 2021 - 23:20

AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 2021 Alan Yeterlilik Testi hakkında bilgi

AYT'ye katılım sağlayacak kişiler başlama ve bitiş saati araştırmalarına hız verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlanmasının ardından bu kez de tüm gözler TYT'ye çevrildi. Sınavın saat kaçta başlayacağı ve sona ereceği saat merak konusu oldu. Peki, AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?