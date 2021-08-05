AYT baraj puanı düştü mü?... Üniversite şansı arttı... İşte son gelişmeler

KILAVUZA ODAKLANIN Okulların taban puanlarında sıkışmalar görülecek.



Sınavın hangi yıla benzeyeceğine dair öngörüler vardı. Ancak sonuçlar açıklandıktan sonra sınavın neye benzediğinin bir anlamı kalmamıştır. Tercihler 2021’e göre yapılmalıdır. Bu yüzden tercih kılavuzu iyi incelenmeli.



KONTENJANLAR BOŞ KALABİLİR



Doluluk oranları bakımından vakıf üniversiteleri tehlikenin farkına varırsa burs koşullarını ve diğer olanaklarını esneterek öğrenci çekebilirler. Sınav bittiğinde vakıf üniversitesi tercih edebileceğini düşünen birçok aday şu an devlet üniversitesine girebilir durumda. Bu durum en çok Kıbrıs üniveristeleri sonra vakıf üniversitelerini etkiler. Bir de barajın yanı sıra sıralama şartı isteyen devlet üniversitelerinin inşaat, mühendislik, mimarlık gibi bölümlerinde kontenjan boşlukları 20 bini geçebilir.



SIRALAMA SÜRPRİZİ



Onur Soğuk (Eğitimci): Öğrenciler daha düşük netlerle daha iyi sıralama elde ettiler. Bizim beklediğimizden daha iyi sonuçlar ortaya çıktı. Örneğin geçen yıl eşit ağırlıkta 380 puan alan bir öğrenci 68 bininci olmuşken, bu yıl 17 bininci oldu. Sayısalda 470 alan öğrenci geçen yıl 37 bininci olabilirken bu yıl 5 bin 500’üncü oldu. Sınavın ardından düşük netler öğrencileri çok üzümüştü. Ancak sınavın zorluğundan kaynaklı olarak düşük netler iyi sıralamalar getirdi.