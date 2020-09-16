Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak sözler: Belki 3 çocuktan biri Elif Ada’dır

Yıldız, kızı Elif Ada’nın babası İbrahim Tatlıses’in “Şimdiki aklım olsa yedi çocuk yapmazdım. Üç tane yeter de artar bile” sözleri hatırlatılınca şöyle dedi:
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“Belki o üç çocuktan biri Elif Ada’dır, nereden biliyorsunuz? İnsan, evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kızabilir. Cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir. Bunlar üzülüp, kırılacak şeyler değil.”
68 yaşındaki İbrahim Tatlıses 7 çocuk ve 9 torun sahibi.
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İLK EVLİLİĞİ: İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk evliliğini Urfa’da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor.
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Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü.
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İKİNCİ EVLİLİĞİ: Perihan Savaş o dönemde İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu. İddialara göre İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'ı kaçırmış ve 7 saat gitmesine izin vermemişti. Uzun zamandır görüşmeyen ikili en son olarak kızları Melek Zübeyde'nin çocuğu olunca bir araya geldiler. İkilinin ayrılma sebebi hem darp hem de İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Derya Tuna oldu.
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EN POPÜLER AŞK: Perihan Savaş'tan ayrılan İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile aşk yaşamaya başladı. Büyük aşk olduğunu İbrahim Tatlıses kendi şu sözlerle ifade ediyor: Bir tek Tuna'ya şarkı yazdım gerisi yalan.
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Derya Tuna alışık olduğumuz ataerkil aile yapısını yıkan bir kadındı. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinde ekonomik gücü eline almış ve ailede sözü geçmeye başlamıştı. İkilinin İdo isminde bir çocuğu bulunuyor. İdo ve Derya Tuna, İbrahim Tatlıses aşkının en popüler ismiydi. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna aşkının bitmesinin nedeni ise Asena oldu. 1983 yılında beraber olmaya başlayan çift 18 yıl sonra ayrıldı.
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ASENA AŞKI ÇOK KONUŞULDU: Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses aşkının bitmesinin nedeni ise Asena. 1998 yılında beraber olmaya başlayan çift 2003 yılında araya Ayşegül Yıldız'ın girmesiyle sona erdi.
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İbrahim Tatlıses, Asena ile beraberliğini sürdürürken, kendi televizyonunda birlikte çalıştığı Ayşegül Yıldız ile de aşk yaşamaya başladı. Yıldız'a ev ve araba aldığı haberleri medyada sıkça yer alırken Asena da bu yeni rakibine karşı amansız bir mücadeleye girişti. Nitekim çok geçmeden iki kadın bir gece yarısı sokakta kavga edip, birbirlerini yaraladı.
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AYŞEGÜL YILDIZ İLE EVLENDİ: İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Ayşegül Yıldız ile evlendi. 2011 yılında evlenen çift 2013 yılında boşandı. İkilinin Elif Ada adlı bir kızı bulunuyor.
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YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN SIR!1989 yılında dünyaya gelen Dilan Çıtak 13 yaşında öz babasının İbrahim Tatlıses olduğunu öğrendi.
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Babasıyla yıllar sonra bir araya gelen Çıtak, ‘Beni görür görmez ağladı. Güzeldi. Çok heyecanlıydı. Bir anda ısınamıyorsunuz. Biraz zaman geçmesi gerekiyor. Ama şimdi zaman geçtikçe özlüyorum. Babam sırnaşıklığı sevmiyor ama ben uyuzluk ediyorum. “Baba ne yapıyorsun, beni özlemedin mi” diye arıyorum’ ifadelerini kullanmıştı