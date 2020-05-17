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Haber Giriş: 17 Mayıs 2020 - 11:47,

Ayşegül Doğan'dan canlı yayında estetik itirafı: Çene, diş, kaş...

Bir dönem 'İşte Benim Stilim' yarışmasında yer alan Ayşegül Melis Doğan, inanılmaz değişimiyle herkesi şoke etti!

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TV8'de yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında kavgalarıyla gündeme gelen Ayşegül Melis Doğan'ın şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.

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Adeta bambaşka bir insana dönüşen Ayşegül Doğan, olay değişiminin perde arkasını 2. Sayfa programına anlattı.

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Yaptırdığı estetik operasyonları söyleyen Doğan samimi açıklamalarda bulundu; Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine.... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş yaptırıp, kirpik lifti takıyorum.

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Bu halimle beni Helin Avşar ve Aslıhan Doğan’a benzetiyorlar. Ben ikisine de benzediğimi düşünmüyorum ama illa benzetiliyorsa Aslıhan Doğan’a benzemek daha iyi...

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‘Yüz nakli mi yaptırdın’ eleştirilerine de cevap veren Doğan, dünyada doku nakli yeni deneniyor ilk benimle başladılarsa ben gurur duyarım!

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