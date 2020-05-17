Ayşegül Doğan'dan canlı yayında estetik itirafı: Çene, diş, kaş...

TV8'de yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında kavgalarıyla gündeme gelen Ayşegül Melis Doğan'ın şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.Adeta bambaşka bir insana dönüşen Ayşegül Doğan, olay değişiminin perde arkasını 2. Sayfa programına anlattı. Yaptırdığı estetik operasyonları söyleyen Doğan samimi açıklamalarda bulundu; Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine.... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş yaptırıp, kirpik lifti takıyorum.Bu halimle beni Helin Avşar ve Aslıhan Doğan’a benzetiyorlar. Ben ikisine de benzediğimi düşünmüyorum ama illa benzetiliyorsa Aslıhan Doğan’a benzemek daha iyi...‘Yüz nakli mi yaptırdın’ eleştirilerine de cevap veren Doğan, dünyada doku nakli yeni deneniyor ilk benimle başladılarsa ben gurur duyarım!