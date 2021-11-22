Ayşegül Aydın'dan acı haber geldi: Ayşegül Aydın kimdir? Ne olmuştu?

TALİHSİZ AYŞEGÜL YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze’deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.