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HaberlerGündem HaberleriAyşegül Aydın'dan acı haber geldi: Ayşegül Aydın kimdir? Ne olmuştu?
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Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 09:42 | 

Ayşegül Aydın'dan acı haber geldi: Ayşegül Aydın kimdir? Ne olmuştu?

Kocaeli'de Afganistan uyruklu A.M. tarafından sokakta takip edilip cinsel saldırıda bulunulan ve direnince de başına taşla vurarak ağır yaralanan Ayşegül Aydın’dan acı haber geldi. 12 Temmuz'dan bu yana yaşama tutunma mücadelesi veren Ayşegül Aydın hayatını kaybetti. İşte Türkiye’yi yasa boğan olayın geçmişi…

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Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın'ı takip eden Afganistan uyruklu A.M., Aydın'ı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan Aydın’ı yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın’ı hastaneye kaldırdı. A.M. olayın ardından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın, Gebze’deki özel bir hastanede tedavi edilmeye başlandı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2TALİHSİZ AYŞEGÜL YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

TALİHSİZ AYŞEGÜL YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze’deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
3AYŞEGÜLÜ DUYGULANDIRAN TEMENNİ

AYŞEGÜL'Ü DUYGULANDIRAN TEMENNİ

Metin Aydın'ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm” diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, "Ağlama yavrum iyi olacaksın” dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.
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