Ayşegül Aydın'dan acı haber geldi: Ayşegül Aydın kimdir? Ne olmuştu?

Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın'ı takip eden Afganistan uyruklu A.M., Aydın'ı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan Aydın’ı yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın’ı hastaneye kaldırdı. A.M. olayın ardından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın, Gebze’deki özel bir hastanede tedavi edilmeye başlandı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.