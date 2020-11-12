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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 11:37 | 

Ayşegül Aldınç: 12 yaşında ilk Anıtkabir ziyaretim

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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1AYŞEGÜL ALDINÇ
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AYŞEGÜL ALDINÇ

12 yaşındayım.
Anıtkabir’deyiz.
Ailecek tertemiz ve kendimizce şık giyinmişiz.
Kolay değil Ata’mızın huzuruna çıkıyoruz.
Benim ilk ziyaretim. Heyecanlıyım.
Objektife gülerek bakmışım.
Ama gözler dolu doluydu az önce huzurda.
Bu yıl da aynı duygular içersindeydim.
O hiç değişmiyor.
Bu, gün geçtikçe artan yıllar, yıllar geçmesine rağmen hiç eksilmeyen nasıl bir iç coşması, nasıl bir duygu, nasıl bir özlemdir?

2
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Geriye dönerek hatırlatmalar yapma alışkanlığımız olan bu perşembe, 10 Kasım haftasında, o gün çekilen bir fotoğrafla onu tekrar anmak, minnet duygularımı bir kere daha sunmak istedim.Instagram adetiyle geriye dönüyoruz ama onu içi titreyerek sevenler olarak biz hep ileriye bakıyoruz.Nûr içinde yat canım Ata’m. Özlemle, minnetle, rahmetle...

3
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Ünlü türkücü Alişan okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kuvayi Milliye ilkokulunda okuyan ünlü türkücünün fotoğrafı büyük ilgi gördü.

4ALİŞAN
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ALİŞAN

Vaay beee... sene 1984 ilkokul 3. Sınıf! Hadi beni bulalım

5
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Ünlü komedyen Ata Demirer çocukluk yıllarına ait fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

6
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Bir dönem Bursa'da yaşayan ünlü komedyen paylaşımının altına 'Tbt'nin babaannesi... 1985 Bursa Akbıyık mahallesi... Duvara yaslanmış gülüyorum artık neye gülüyorsam kendi kendime. Fotoğrafı kim çekmiş bilmiyorum Bursalı bir hanımefendi yollamış.' notunu düştü.

7CEYHUN YILMAZ
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CEYHUN YILMAZ

Canım ANNEM Mine Yılmaz, Canım BABAM Celal Yılmaz 1991...
Bizimkilerle yine davette, eğlentideyiz.
Ruhu şâd olsun anneciğimin.
Ve teşekkür baba.
Bizi çok güzel eğlendirdin.
(Tek başına da çok eğlendin (!) gerçi ama o konuya burada girmeyeceğim canlı yayına bekliyorum...)

8ACELYA AKKOYUN
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ACELYA AKKOYUN

Yaş 19 Mahallenin Muhtarları çekimden bir kare

9MÜJDE DEVRİM
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MÜJDE DEVRİM

Yıl 93 analı kızlı...

10MÜJDE DEVRİM
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MÜJDE DEVRİM

Yıl 81 anneanne torun

11Binnur Şerbetçioğlu
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Binnur Şerbetçioğlu

Seksenli yıllar. Dünyaya daha karamsar bakıyormuşum... Oysa ne toz pembe bir hayat! Her şeye şükür...

12SARP LEVENDOĞLU
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SARP LEVENDOĞLU

2012 Fierense

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