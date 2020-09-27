Ayşecan Tatari: 8 ayda 13 kilo aldım

1) Kaç kilo aldınız, çok iyi görünüyorsunuz? Toplam 13 kilo aldım. Dengeli ve sağlıklı besleniyorum. Ama hamilelik kilosu asla kıyaslanmaması gereken bir konu.2) Sizce bebeğiniz kime benzer?Ayşecan Tatari bu soru üzerine kızının ultrason fotoğrafını yayınlayıp ‘Sizce?’ diye sordu.3) Doğum hangi gün? Tam bir gün söylemek zor. Ama tahminime göre; bir ay kaldı.4) Kızınızın adı ne olacak? Eşimle 3 isim bulduk. Onu ilk gördüğümüz an karar vereceğiz.5) Eşinizle nasıl tanıştınız? Bayıldığım bir hikayemiz var. Ama özetle; tiyatroda aynı oyunda rol alırken birbirimize aşık olduk.