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Hürriyet
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Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 14:43 | 

Ayşecan Tatari: 8 ayda 13 kilo aldım

Ayşecan Tatari, Instagram’da takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi.

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1) Kaç kilo aldınız, çok iyi görünüyorsunuz?
Toplam 13 kilo aldım. Dengeli ve sağlıklı besleniyorum. Ama hamilelik kilosu asla kıyaslanmaması gereken bir konu.

2
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2) Sizce bebeğiniz kime benzer?
Ayşecan Tatari bu soru üzerine kızının ultrason fotoğrafını yayınlayıp ‘Sizce?’ diye sordu.

3
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3) Doğum hangi gün?
Tam bir gün söylemek zor. Ama tahminime göre; bir ay kaldı.

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4) Kızınızın adı ne olacak?
Eşimle 3 isim bulduk. Onu ilk gördüğümüz an karar vereceğiz.

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5) Eşinizle nasıl tanıştınız?
Bayıldığım bir hikayemiz var. Ama özetle; tiyatroda aynı oyunda rol alırken birbirimize aşık olduk.

6
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