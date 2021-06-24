Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021'de yarı finale kalmayı başardı
Survivor 2021’in en dikkat çeken isimlerinden biri de Ayşe Yüksel oldu. Mavi takımda yarışan Ayşe Yüksel Survivor 2021'in İstanbul'da yapılacak finalinde yarı final koltuğuna oturmayı başardı. İddialı çıkışlarıyla adından söz ettiren Ayşe Yüksel’in 2021 şampiyonu olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak. Peki, Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında?
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Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe, Düzce Üniversitesi'nde eğitimini sürdürüyor.
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Küçük yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenen Ayşe Yüksel, hayatının her alanında spora yer verdi. Ortaokul 7. sınıfta haltere başlayan Yüksel, Türkiye 3.'sü olmuştur.
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Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçmiştir. Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamıştır.