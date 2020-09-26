Ayşe Tükrükçü kimdir? İşte Hayata Sarıl Lokantası’nın mimarı Ayşe Tükrükçü’nün hayatı

Antepli bir aileden gelen Ayşe Tükrükçü, gurbetçi bir ailenin 5 çocuğundan biri. Annesi ve babasının Almanya’ya göç etmesi ardından bir süre babaannesiyle yaşadı, 7 yaşında ise Almanya’ya gitti. 9 yaşında amcasının cinsel istismarına uğradıktan sonra 5 buçuk sene yurtta kaldı. 16 buçuk yaşında ailesinin yanına geri döndü. 23’üne kadar Almanya’da yaşadı. Bir alışveriş merkezinde personel müdürü olarak çalıştı. Türkiye’ye tekrar döndüğü yıl, 1989 yılında kendisine ilk evlenme teklifi eden kişiyle nikah masasına oturdu, iki buçuk sene evli kaldı.