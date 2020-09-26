Ayşe Tükrükçü kimdir? İşte Hayata Sarıl Lokantası’nın mimarı Ayşe Tükrükçü’nün hayatı
Film gibi bir hayat hikâyesi olan Ayşe Tükrükçü, katıldığı programlar ve yaptığı konuşmalarla binlerce kişiye örnek olmaya devam ediyor. Geçirdiği zor günler ardından Hayata Sarıl Lokantası’yla hem hayata tutunan hem de binlerce kişinin hayata tutunmasına yardımcı olan Ayşe Tükrükçü’nün hayatı merak ediliyor. Peki, Ayşe Tükrükçü kimdir? İşte Hayata Sarıl Lokantası’nın mimarı Ayşe Tükrükçü’nün hayatı…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Antepli bir aileden gelen Ayşe Tükrükçü, gurbetçi bir ailenin 5 çocuğundan biri. Annesi ve babasının Almanya’ya göç etmesi ardından bir süre babaannesiyle yaşadı, 7 yaşında ise Almanya’ya gitti. 9 yaşında amcasının cinsel istismarına uğradıktan sonra 5 buçuk sene yurtta kaldı. 16 buçuk yaşında ailesinin yanına geri döndü. 23’üne kadar Almanya’da yaşadı. Bir alışveriş merkezinde personel müdürü olarak çalıştı. Türkiye’ye tekrar döndüğü yıl, 1989 yılında kendisine ilk evlenme teklifi eden kişiyle nikah masasına oturdu, iki buçuk sene evli kaldı.
2
Abone Ol
Tekrar Antep’te yaşamaya başladığında bir avukatın yanında çalışmaya başladı, burada tanıştığı kişi ise hayatının en kötü günlerini başlatan kişi oldu. Ailesinin kendisine sahip çıkmadığını her röportajında anlatana Ayşe Tükrükçü, 2.5 yılını farklı bölgelerdeki 7 genelevde geçirdi. Genelevden kurtulduktan sonra bulaşıkçılık yaptı, yemek yaptı, hasta bakıcılığı yaptı.
3
Abone Ol
Yarı aç yarı tok geçen günlerin ardından temizlik işlerine başlayarak o zorlu günlerden kurtulduğunu söyleyen Tükrükçü, önce Hayata Sarıl Derneği’ni, sonra da Hayata Sarıl Lokantası’nı kurdu. Beyoğlu'nda faaliyetini sürdüren ''Hayata Sarıl Lokantası” binlerce evsize ve ihtiyaç sahibine destek oluyor. Lokantada 11.00 – 18.00 arasında ücretli yemek servis ediliyor. Akşam 6’dan sonra ise orası evsizlerin yeri oluyor. İhtiyacı olan kim olursa olsun, orada ücretsiz karnını doyurabiliyor.