Ayşe Nazlı genç kız oldu!
Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin bu zaman kadar hiç görmediğiniz çocukları...
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
'Büyümüş hissetmiyor'
Nilüfer, 65 yaş doğum gününü kızıyla evinin bahçesinde kutladı. Kızı Ayşe Nazlı’yla bugüne özel çilekli doğum günü pastası yapan sanatçı, “Kızım ve benim sağlıklı olmamız, en büyük hediye” dedi. Pastasını kestiği sırada evde bulunan yardımcılarının “Artık büyüdünüz” sözleri üzerine Nilüfer, “Kendimi hiç de büyümüş hissetmiyorum” açıklamasını yaptı.
21 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliği ile dikkat çekti.
Albüm için çalışıyorum
Karantinanın başlangıcında şiddetli bir domuz gribini atlatan sanatçı, en büyük isteğinin ülkenin pandemi sürecini bir an evvel atlatıp mutlu günler yaşaması olduğunu söyledi. Nilüfer, yeni yaşına özel sürpriz bir haber de verdi: “Albüm çalışmalarına başladık. İnşallah yakın zamanda sevenlerimizle yine bir araya gelip şarkılar söyleyeceğiz.”
Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin bu zaman kadar hiç görmediğiniz çocukları...
Almanya’da yaşayan ve Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde fizik mühendisliği okuyan 21 yaşındaki Su El Roman, bir süredir müzikle ilgileniyor. Piyano çalan, İngilizce ve Türkçe şarkılar besteleyen Su, müzik konusunda en büyük desteği babasından aldığını söylüyor.
Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Murat, masmavi gülümseyerek dünyaya geldi.Bir yıl sonra sarı saçları, baştan aşağı çilli yüzüyle Kaan Polat geliverdi.Murat, bir gözüm, Kaan Polat, diğer gözüm oldu..40 Yıl önce – 40 Yıl sonra"
Eski futbolcu Ümit Karan önceki gün oğlu Can’la Bebek’teydi. Karan, oğluyla birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Eski futbolcu, Can’ın yakında boyunu geçeceğini söyledi. ◊ Deniz BOY
Usta oyuncu Selçuk Yöntem kızı Iraz Yöntem'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Kızının bebeklik ve şimdiki halinin yan yana olduğu bir fotoğraf paylaşan Yöntem altına, 'İyi ki doğdun Iraz'cığım. Doğum günün kutlu olsun. Canım, cici, insan kızım' notunu düştü. Usta oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Ali Karagöz, Betül Arım’dan olan kızı Melissa Karagöz ile City’s Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Haftalık bulaşmalarını yapan baba-kız yemek yedikten sonra alışveriş yaptı.
Arazi aracıyla geldiği AVM’ye girişte görüntülenen Kerimoğlu sinemayla ilgilendiğini söyledi. Baba mesleğini sevmediğini, onun yerine oyunculuk ve sinemada karar kıldığını söyleyen Berke Kerimoğlu “Babam gibi futbolcu olmak için bir dönem çaba gösterdim ama olmadı, kolay değildi. Ben de eğitim aldığım konuda, sinemada ilerlemek istiyorum” dedi.
Cenker TEZEL
Düvenci kızı Melisa ve oğlu Okan Ali'ye kitap okurken çekilen pozunu "Mutluluk... kitap okumak iyi gelir. Hep buna inandım. O yüzden her gece mutlak okurum. Hem evlatlarıma hem kendime. Bambaşka yolculuk kitap. Ve böyle özel anlar yaratıyor insana. Babamız da fotoğrafımızı çekmiş, dayanamamış. Bir odada dördümüz, uyku öncesi kitap keyfi yapıyoruz... mutluluk... şükür" notuyla paylaştı.
Düvenci'nin Engin Akgün ile olan evliliğinden Melisa adında bir kızı, şu an evli olduğu Bülent Şakrak'tan da Okan Ali adında bir oğlu bulunuyor.
Şarkıcı Songül Karlı oğlu Efe Furkan Gümüş ve arkadaşı Çiğdem Çalışkanoğlu ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
Şendil, oğluyla çekilen pozunu "Hayatımın anlamı Can’ım" notuyla paylaştı. Şendil'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
Arzu Yanardağ, kızı Alara Maya Serter ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı.
Ünlü oyuncunun “Ve sen... Gülüşü aydınlık kokan, yüreğime umut dolduran mucizem. Nasıl seviyorum seni, kelimelerle anlatamam” notuyla paylaştığı kare, 15 yaşındaki Alara Maya’nın annesinin neredeyse kopyası olduğunu gözler önüne serdi.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİVFOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı’nın 20. doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Ünlü sanatçı duygu dolu mesajında şunları söyledi: “Canım kızım bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun ve benim kızım oldun. Benim umudum hayalim can yoldaşım ve yaşama sevincim. Upuzun bir hayatın olsun. Hep güzellikler iyilikler dolsun hayatına. Seni çooook seviyorum.”
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
Yazlık hatırası
Murat Arkın, 43 yıl önce Silivri’deki yazlıklarında çekilmiş olan bir aile fotoğrafını bugüne uyarladı. Betül-Cüneyt Arkın çifti ve oğulları Murat, yine aynı yerde objektife poz verdi.
Fotoğraflar: Instagram
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