Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırıldı: Yılda 50 bin kişi görmeye geliyor! 'Burası önemli merkezlerden biri'

Osmanlı Dönemi'nde ileri tıp uygulamalarının yapıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Adamaz, "Bugün bile göz hekimi sayısı yeterli görülmezken, o dönemde Manisa'daki darüşşifada görev yapan göz hekimleri vardı. 'Kehhal' adı verilen göz hekimleri burada ameliyatlar gerçekleştiriyordu. Heykeller ve canlandırmalarla bunu ziyaretçilere gösteriyoruz. Bu yönüyle burası ileri tıp uygulamalarının yapıldığı önemli merkezlerden biri" diye konuştu.