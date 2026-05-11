Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırıldı: Yılda 50 bin kişi görmeye geliyor! 'Burası önemli merkezlerden biri'

Güncelleme Tarihi:

#Ayşe Hafsa Sultan#Osmanlı Dönemi#Tıp Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 10:42

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırılan Hafsa Sultan Darüşşifası, günümüzde tıp tarihi müzesi olarak hizmet veriyor. Osmanlı Dönemi'nde kullanılan tıbbi aletlerin ve el yazması eserlerin sergilendiği şifahane yılda yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.