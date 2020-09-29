Ayşe Boyner ve Cem Telvi evlendi! Ayvalık'ta düğün
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…
Derleyen: Onur KARADEMİR
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan kızlarının en küçüğü Emine, 2012'de Ali Kürşat ile Ayvalık'ta evlenmişti. İkizlerden Elif, Şubat 2020'de babasının Kanlıca'daki yalısında Cihan Ayger ile hayatını birleştirmişti.
PANDEMİ DÖNEMİNDE NİKAH MASASINA OTURDULAR!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…
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İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü... Nikaha çok az sayıda davetli katıldı.
İkili, “Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda onları kalabalık içine sokmak istemedik. O yüzden nikâhı önden hallettik, önümüzdeki yaz da düğün yaparız” dedi. Özay ise 2 günde karar verip evlendiklerini dile getirdi.
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