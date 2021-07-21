Ayrılık sözleri 2021 - Resimli, kısa, uzun, anlamlı olan erkeğe, kadına ve sevgiliye hoşçakal veda sözleri ve ayrılık mesajları
Sosyal medyada zaman zaman güzel sözlerle ilgili paylaşım yapılıyor. Pek çok konuda güzel sözlerle karşılaşmak mümkün. Bunu konulardan biri de ayrılık... Çiftler arasında mutlu dönemler olduğu gibi ayrılıklar da yaşanabilir. Bununla ilgili duygu ve düşünceler de ayrılık sözleri ile ifade edilebilir. İşte ayrılıkla ilgili düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz resimli, kısa, uzun, anlamlı olan erkeğe, kadına ve sevgiliye hoşçakal veda sözleri ve ayrılık mesajları...
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1
Ayrılıkla ilgili duygularınızı paylaşırken bazı sözler yardımcınız olabilir. Biz de sizler için en anlamlı ayrılık sözlerini derledik...
2
Bir gün benden şikayet ettiğin ne varsa özleyeceksin.
3
Bir gün seni unutmak zorunda kalırsam aşkımın küçüklüğüne değil, çaresizliğimin büyüklüğüne inan.
4
Ne güzel olurdu ayrılık olmasaydı, aklıma geldiğinde gözlerim dolmasaydı.
5
Bir gün seni unutmak zorunda kalırsam aşkımın küçüklüğüne değil, çaresizliğimin büyüklüğüne inan.
6
Adını kalbime aşkla kazımıştım boş ver aldırma belki bir gün silerim. Güzel bir rüyayı gerçek sanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim.
7
Hayattaki en acı olay; Merhaba diyen ellerin, elveda diyerek ayrılmasıdır.
8
Sensizliğe yelken açtı gözlerim, sensizlik oldu yeni dertlerim.
9
Geleceği benimle karanlık görüyorsan, umutların solmuş yüreğinde. Hadi git beni hiç düşünme eğer mutlu olacaksan çeker giderim, sen mutlu olacaksan ben çekerim.
10
Senden ayrılmak benim seçimim değildi, ama bana başka seçenek bırakmadın. Hoşçakal!
11
Bir yere kadar üzülmek bir yerden sonra vazgeçmeyi bilmek gerekir.
12
Bir gün herkes gider mi acaba. Evet, sen kalbinde büyüttükçe, onlar da büyürler ve sığamayacaklarını anlayınca giderler.
13
Bazen öyle konuşacaksın ki, karşındaki cevap veremeyecek. Bazen de öyle bir susacaksın ki karşındaki konuşmaya cesaret edemeyecek.
14
Ayrı kalmak çok kötü bir şeydir. Özlüyor mu, unutuyor mu bilemezsin.
15
Ne yapsan boşuna artık olmuyor seninle ne olur beni anla yaşanan güzel günlerin hatırına şansını fazla zorlama elveda.
16
Sensiz olmak istemiyorum dediğiniz kişiydi en son sizi terk edip giden.
17
Bana unut diyorsun, madem ki unutmak o kadar kolay sen onu unut ve bana dön.
18
Üstüne basarak söylemiştim seni seviyorum diye. Sen ise üstüme basa basa gitmeyi tercih ettin.
19
Öyle çok özler ki insan bazen. Özlenen bile bazen yokluğundan utanç duyar.
20
Anlamaz ki seni anlamış olsaydı şimdi yanında olurdu. Uzaklık insanın içindeki yalnızlık da gizlidir.
21
Şimdi hoşça kal deme zamanı ama sen hoşça kalmayı hak etmiyorsun.